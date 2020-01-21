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Открытие КПВВ «Золотого» зависит от «ЛНР», заявил глава ЛугОГА

21 января 2020, 15:19

Открытие КПВВ «Золотого» зависит от «ЛНР», заявил глава ЛугОГА

Открытие КПВВ «Золотое» зависит от группировки «ЛНР», так как украинская сторона давно готова к этому. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

«Если с той стороны откроют пункт пропуска, мы готовы полностью. У нас вся инфраструктура готова», — отметил он.

Зеркальное разведение войск у Золотого началось 29 октября и завершилось 1 ноября. После этого украинская сторона и группировка «ЛНР» там провели разминирование и демонтаж укреплений. Разведение создало условия для открытия КПВВ в этом районе. 

Сейчас на линии соприкосновения в Луганской области работает только пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».

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