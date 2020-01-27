Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

NYT узнала, что военные скрывали от президента Ирана атаку на украинский самолет

27 января 2020, 11:47

NYT узнала, что военные скрывали от президента Ирана атаку на украинский самолет

Командование «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР), которое подчиняются аятолле (верховному лидеру) Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани сбитие украинского самолета, хотя знали о настоящих причинах авиатрагедии уже спустя несколько минут.

Об этом пишет The New York Times, которая восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.

Глава воздушно-космических сил КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал об атаке на самолет. Он сообщил о происшествии коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Командующие создали комитет для расследования произошедшего и после многочасовых допросов причастных к инциденту доложили об ошибке Хаменеи, по-прежнему игнорируя Роухани, пишет газета.

По данным издания, пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали. Члены правительства, которые также звонили представителям армии, получали сообщения о ложности подозрений.

10 января, когда власти Ирана официально назвали версию об ударе авиалайнера «большой ложью», военные сообщили президенту правду. Роухани был «в ярости», пишет NYT. Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия. Один из чиновников, присутствовавших на совещании, проинформировал о происходящем Хаменеи, и он приказал готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.

В итоге, по информации газеты, КСИР хочет возложить ответственность за произошедшее на тех, кто непосредственно участвовал в пуске ракет. Роухани потребовал более широкого признания вины со стороны военных и призвал к расследованию в отношении руководителей КСИР. 11 января Хаджизаде публично взял на себя ответственность за произошедшее с украинским самолетом.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта вскоре после взлета. При крушении лайнера погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании. 

Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны подчеркивают, что это произошло непреднамеренно.

19 января тела погибших украинцев вернули в Украину.

ТЕГИ

Места
Иран

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:56
Аресты в Донецке, пересмотр «Минска» и новые жертвы обстрелов. Главное за неделю
11:45
«ДНР» заставит предприятия оплачивать убытки от электроснабжения населению
11:06
В Донецке повысят стоимость проезда в общественном транспорте
21:40
Новый план Киева для Донбасса ►
23:03
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:57
В Донецке слышны звуки боя
12:51
«ДНР» примерно на 30 процентов повысит тарифы на электричество с 1 февраля
11:50
«ДНР» утверждает, что признает украинские паспорта
11:04
Миссия ОБСЕ не смогла получить доступ к камере на участке разведения в Петровском
23:00
Главные события 23 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
21:12
Прополз 150 метров, чтобы позвать помощь. На Луганщине мужчина подорвался на взрывном устройстве
14:11
«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»
10:08
Под Амвросиевкой горели продуктовые магазины
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:06
«ДНР» признала, что задержала блогера Болотина из-за его критических высказываний
все новости
14:11
В Киеве зафиксирован случай инфицирования коронавирусом. Но это не китайский смертельный вирус
13:32
Более трети пенсионеров получают до 2 тысяч гривен пенсии
12:40
Песков: Указа об увольнении Суркова пока нет
11:47
NYT узнала, что военные скрывали от президента Ирана атаку на украинский самолет
11:16
В «Слуге народа» назвали условие для увольнения Авакова
10:07
Зеленский не ответил российскому каналу, поедет ли 9 мая в Москву
09:36
В СНБО создана группа реагирования на коронавирус
09:01
NYT: Трамп говорил Болтону о связи военной помощи Украине с делом против Байдена
08:14
С начала года на Донбассе погибли уже 11 украинских военных
21:56
Аресты в Донецке, пересмотр «Минска» и новые жертвы обстрелов. Главное за неделю
20:52
Исполнителем покушения на экс-командира батальона ВСУ является участник АТО
19:29
Двое военных погибли, еще двое травмированы за сутки на Донбассе
19:02
Песков рассказал об «эффективном контакте» между Зеленским и Путиным
17:10
Мариупольское КП «Счастливые животные» убивает собак: за 2 года усыпили более двух тысяч
15:41
Левые предложили Путину внести вопрос об интеграции Донбасса в конституционные правки
все новости
ВИДЕО
Новый план Киева для Донбасса ►
25 января, 21:40
Школы в Чехии и школы в Украине. К чему приведут реформы? ►
25 января, 12:37
Как проходит внедрение новой украинской школы на Донбассе ►
24 января, 16:33

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция