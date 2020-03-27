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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

27 марта 2020, 21:27

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них два случая — в Донецкой области, в Луганской области по-прежнему 1.


Второй случай коронавируса на Донетчине выявили за минувшие сутки у 55-летней жительницы Бахмута. Положительный результат на коронавирус тест-система показала только со второго раза. Известно, что женщина вернулась из Египта. Сейчас она госпитализирована в Мирноградскую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести.

В Луганской области с подозрением на коронавирус находятся восемь человек. В облгосадминистрации уверяют, что Рубежанская городская больница полностью удовлетворяет потребности первой волны заболеваемости COVID-19 в койко-местах. В случае роста заболеваемости будут привлечены три базовые больницы в городах Северодонецк, Лисичанск и Старобельск. На первом заседании Штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, состоявшемся сегодня, обсуждался также вопрос обустройства карантинных постов на базе трех из восьми блокпостов в области.

С 8:00 28 марта вводятся ограничения на въезд в зону проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили в пресс-центре штаба ООС. Исключение составят граждане и транспортные средства, обеспечивающие логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Группировка «ДНР» временно закрыла выезд на территорию России в связи с распространением коронавируса за исключением «особых, экстренных, случаев». Все въезжающие местные жители обязаны самоизолироваться на 14 дней. Кроме этого, ограничивается работа кафе, торгово-развлекательных центров, спортклубов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг. В группировке заявляют, что на подконтрольной ей территории на стационарном наблюдении находятся 103 человека, еще 532 — в домашней самоизоляции.

Сутки пребывания больного со средне-тяжелым течением Covid-19 обойдутся бюджету в 1300 — 1500 гривен, заявили в Донецкой облгосадминистрации. Учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению коронавируса продолжительностью в 21 день, на лечение одного больного может уйти от 27,5 до 31 тысячи гривен.

Политика

Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсудила на видео-конференции «аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО» и создание консультативного органа с представителями этих территорий, сообщили в ОБСЕ. Офис президента Украины по итогам видео-конференции ТКГ отмечал, что никакие документы не подписывались.

Общество

Меры противодействия коронавирусу на Донбассе не должны стать препятствием для полноценного мониторинга ситуации с безопасностью в регионе наблюдателями СММ ОБСЕ, заявила спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.

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