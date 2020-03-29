Еще один депутат «Слуги народа» заразился коронавирусом

Коронавирус обнаружен у еще одного депутата Верховной Рады, положительный результат теста получил член фракции «Слуга народа» Владимир Ватрас.



Об этом сообщила заместительница главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.



«Владимир сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице. На заседании фракции "Слуга народа" в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта находился в самоизоляции дома», — отметила она.

18 марта стало известно, что коронавирусом заразился член депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова обнаружен коронавирус.



Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева и представителя фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко. Лукашев уже выписан из больницы.



У депутата группы «Доверие» Сергея Вельможного COVID-19 не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.



28 марта народный депутат Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус.