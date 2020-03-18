Депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусом

Обновлено. Депутат Верховной Рады от парламентской группы «Доверие» Сергей Шахов подтвердил, что у него диагностировали коронавирус. Минздрав уточнил, что это один из 14-ти официально зафиксированных случаев COVID-19 в Украине.



Народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что у одного из парламентариев медики выявили заражение коронавирусом COVID-19.



«Оперативная справка министерства здравоохранения, которую мне дали, официальная справка, которую мне дали — вирус уже подтвержден у этого народного депутата», — сказал Качура на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, передает «Интерфакс-Украина».



Он не озвучил имени заразившегося нардепа. При этом в ходе обсуждения один из членов комитета сказал, что это представитель депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов.



В свою очередь пресс-служба аппарата парламента сообщила, что депутат Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций, как и на состоявшемся 17 марта внеочередном заседании парламента.



Сергей Шахов был избран депутатом на округе в Луганской области.

В Украине уже официально подтверждены 14 случаев коронавируса, из них два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области, вторая умершая — 33-летняя жительница Черновицкой области у которой была патология.