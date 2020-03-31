Инфицированного COVID-19 депутата Шахова выписали из больницы

Больного коронавирусной инфекцией депутата Верховной Рады Сергея Шахова выписали из больницы, хотя результаты тестирования на наличие COVID-19 остаются неизвестными.



«Хотя теста еще нет, но рентген показал чистые легкие, поэтому я попросился домой, чтобы освободить палату для тяжелых больных, поступающих в больницы», — написал Шахов в своем Telegram-канале.



Он отметил, что некоторое время будет находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей.

О заражении Сергея Шахова коронавирусом стало известно 18 марта.



Позже коронавирус обнаружили еще у двух депутатов: члена фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александра Лукашева и представителя фракции «Слуга народа» Руслана Горбенко. Лукашев уже выписан из больницы.



У депутата группы «Доверие» Сергея Вельможного COVID-19 не обнаружили, но его сын заболел. 24 марта стало известно, что коронавирусом заболел внефракционный Сергей Рудик.



28 марта народный депутат Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили коронавирус.



29 марта стало известно, что коронавирус обнаружен у еще одного депутата «Слуга народа» Владимира Ватраса.