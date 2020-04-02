«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса

Работа библиотек и музеев на подконтрольной группировке «ДНР» территории полностью приостановлена в рамках мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19.



Об этом говорится в «приказе», опубликованном на сайте «министерства культуры ДНР».



С 1 апреля и до «особого распоряжения» запрещены выставки с присутствием людей, экскурсии в музеях, а также обслуживание пользователей библиотек, находящихся в сфере управления «министерства».



Также этим учреждениям предписано перейти на дистанционную работу.

Во второй половине марта «ДНР» ввела запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.



1 апреля «ДНР» сообщила о втором случае коронавируса, о первом было объявлено 31 марта.