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«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса

02 апреля 2020, 07:46

«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса

Работа библиотек и музеев на подконтрольной группировке «ДНР» территории полностью приостановлена в рамках мер по недопущению распространения коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в «приказе», опубликованном на сайте «министерства культуры ДНР».

С 1 апреля и до «особого распоряжения» запрещены выставки с присутствием людей, экскурсии в музеях, а также обслуживание пользователей библиотек, находящихся в сфере управления «министерства».

Также этим учреждениям предписано перейти на дистанционную работу.

Во второй половине марта «ДНР» ввела запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. 

1 апреля «ДНР» сообщила о втором случае коронавируса, о первом было объявлено 31 марта.

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