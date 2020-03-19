«ДНР» запретила все мероприятия из-за коронавируса

Группировка «ДНР» запретила проведение всех массовых культурных мероприятияй на подконтрольной ей территории Донецкой области с 20 марта из-за коронавируса. Так называемое министерства культуры выпустило «приказ».



«Документом» предписывается перенести проведение таких мероприятий на время после стабилизации ситуации.



Также руководители учреждений культуры обязали усилить меры дезинфекции мест с повышенным пребыванием сотрудников и посетителей; обеспечить контроль за измерением температуры тела работников и в случае превышения нормы — отстранить их от работы; оказывать сотрудникам содействие для самоизоляции на дому в случае необходимости.



Кроме того, отменяются командировки работников сферы культуры, учебный процесс в кружках и секциях переводится на дистанционный режим.



Ранее «ДНР» отменила спортивные мероприятия и перевела учебные заведения на дистанционный режим из-за коронавируса.

В «ДНР» утверждают, что на подконтрольной ей территории пока не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. При этом было проведено только четыре лабораторных анализа, результаты которых отрицательные.



10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.



По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.



Сама «ДНР» это отрицает, в группировке заявили, что тест не выявил COVID-19 у девушки.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.



18 марта девушка была выписана из больницы Горловки, тесты показали отсутвие коронавируса.