«ЛНР» ограничила передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците

Группировка «ЛНР» ввела ограничение на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците для недопущения распространения коронавируса. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Приостановлено транспортное сообщение с Красным Лучом и Антрацитом, потому что в этих городах живут те, кто контактировал с зараженным коронавирусом.



Также будет ограничено передвижение городского и пригородного транспорта. Для жителей этих городов будет введен режим самоизоляции. Однако пригороды населенных пунктов не попадают под ограничение.



Такой режим вступит в силу с 00.00 часов, то есть с субботы на воскресенье.



Кроме этого, в Красном Луче и Антраците максимально сократят перечень объектов торговли.



По словам санитарного врача «ЛНР» Дмитрия Докашенко, будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

30 марта «ЛНР» подтвердила первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории. Так называемая министр здравоохранения группировки «ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что первый заболевший коронавирусом COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии.



4 апреля на неподконтрольной Луганщине выявили второй случай инфицирования коронавирусом.