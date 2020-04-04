«ЛНР» зафиксировала второй случай заболевания коронавирусом

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории зафиксировала второй случай заболевания коронавирусом. Об этом заявил санитарный врач «ЛНР» Дмитрий Докашенко, пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Также он сообщил, что «данный случай завезен из Москвы».



По его словам, пациент был на лечении в инфекционной больнице, круг контактных лиц инфицированного уже определен.



В каком населенном пункте находится заболевший, не сообщается. Утверждается, что круг контактных лиц проживает в Красном Луче и Антраците.

30 марта «ЛНР» подтвердила первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории. Так называемая министр здравоохранения группировки «ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что первый заболевший коронавирусом COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии.



В группировке заявили о том, что на неподконтрольной ей части области под наблюдением врачей находятся 270 человек.