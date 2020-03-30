«ЛНР» заявила о первом случае коронавируса в ОРЛО

В отдельных районах Луганской области (ОРЛО) подтвердился первый случай заболевания коронавирусом. Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ со ссылкой на главврача Луганской санитарно-эпидемической станции Дмитрия Докашенко.



Он заявил, что мужчина, у которого подтвердили наличие вируса Covid-19, госпитализирован и находится в боксированном отделении.



«На сегодняшний момент тот пациент, который у нас госпитализирован, да, он есть, это завозной случай. И мы ему провели два вида исследований», — рассказал Докашенко.



Ранее в группировке «ЛНР» заявляли, что в больницу Луганска госпитализирован житель Славяносербского района, который получил положительный результат теста на коронавирус.

В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев коронавируса, 11 человек скончались, шестеро выздоровели. При этом у Министерства здравоохранения отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.