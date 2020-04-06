В Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса. В Донецкой области — уже девять

В Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID–19, из них 38 человек умерли, а 28 выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



За стуки было зафиксировано 68 новых случаев. В частности, новый случай подтвердили в Донецкой области.

Ситуация в регионах:



Винницкая область — 75 случаев;

Волынская область — 19 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 11 случаев;

Закарпатская область — 28 случаев;

Запорожская область — 39 случаев;

Ивано-Франковская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 37 случаев;

Киев — 225 случаев;

Киевская область — 82 случая;

Львовская область — 15 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 9 случаев;

Ровенская область — 38 случаев;

Сумская область — 49 случаев;

Тернопольская область — 160 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 220 случаев;

Черкасская область — 60 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ЛНР» объявила о четырех случаях коронавируса в на подконтрольно ей территории, «ДНР» — о трех. При этом «ДНР» не называет города, где зафиксированы случаи коронавируса.



