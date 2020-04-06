Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса. В Донецкой области — уже девять

06 апреля 2020, 09:19

В Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса. В Донецкой области — уже девять

В Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID–19, из них 38 человек умерли, а 28 выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

За стуки было зафиксировано 68 новых случаев. В частности, новый случай подтвердили в Донецкой области.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 75 случаев;
Волынская область — 19 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 11 случаев;
Закарпатская область — 28 случаев;
Запорожская область — 39 случаев;
Ивано-Франковская область — 105 случаев;
Кировоградская область — 37 случаев;
Киев — 225 случаев;
Киевская область — 82 случая;
Львовская область — 15 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 9 случаев;
Ровенская область — 38 случаев;
Сумская область — 49 случаев;
Тернопольская область — 160 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 220 случаев;
Черкасская область — 60 случаев;
Черниговская область — 7 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ЛНР» объявила о четырех случаях коронавируса в на подконтрольно ей территории, «ДНР» — о трех. При этом «ДНР» не называет города, где зафиксированы случаи коронавируса.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:42
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
21:38
Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю
19:20
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
18:37
В Антраците больше заболевших коронавирусом, чем сообщает «ЛНР», заявили правозащитники
17:59
«ЛНР» установила блокпосты на въезде в Антрацит, где зафиксировали случаи COVID-19
15:27
За 3 дня нарушители карантина в ОРДО заплатили «ДНР» 1 млн рублей
14:27
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии фронта
13:36
Боевики возобновили пропуск миссии ОБСЕ, но с задержками
11:34
«ЛНР» сообщила о четырех заболевших коронавирусом
10:24
«ДНР» обещает госпитализировать коллег третьего заболевшего COVID-19
21:28
Коронавирус на Донбассе: Донецк, Краматорск, Мариуполь ►
17:32
«ЛНР» ограничила передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците
16:31
«ЛНР» зафиксировала второй случай заболевания коронавирусом
15:47
СБУ: На неподконтрольной Луганщине умерли 13 человек с признаками коронавируса
12:48
«ЛНР»: Житель Ровеньков хранил в диване арсенал оружия
все новости
09:19
В Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса. В Донецкой области — уже девять
09:12
Начал действовать ужесточенный карантин: маски и документы для выхода, людям старше 60 — изоляция
08:42
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
07:40
Штаб ООС зафиксировал 13 обстрелов, ранен военный
22:00
В Украине 1308 случаев коронавируса, умерли 37 человек
21:38
Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю
20:47
На Донбассе ранен украинский военный
19:20
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
18:37
В Антраците больше заболевших коронавирусом, чем сообщает «ЛНР», заявили правозащитники
17:59
«ЛНР» установила блокпосты на въезде в Антрацит, где зафиксировали случаи COVID-19
16:42
На Луганщине инспектор ГПСУ спровоцировал смертельное ДТП
15:27
За 3 дня нарушители карантина в ОРДО заплатили «ДНР» 1 млн рублей
14:27
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии фронта
13:36
Боевики возобновили пропуск миссии ОБСЕ, но с задержками
12:07
В ВСУ зафиксировано 3 случая коронавируса
все новости
ВИДЕО
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
06 апреля, 08:42
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
05 апреля, 19:20
Коронавирус на Донбассе: Донецк, Краматорск, Мариуполь ►
04 апреля, 21:28

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция