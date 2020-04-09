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В «ЛНР» уточнили, что новый заболевший COVID-19 — из Свердловска

09 апреля 2020, 07:12

В «ЛНР» уточнили, что новый заболевший COVID-19 — из Свердловска

Один из двух новых случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной «ЛНР» территории был зафиксирован в Свердловске. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Луганск 24».

Пациента госпитализировали в больницу «Княгинская» в Красном Луче (Хрустальном). Отмечается, что в этой больнице находятся и другие заболевшие COVID-19, но их число не уточняется.

Как сообщил главный врач «Княгинской» Андрей Шутенко, состояние пациента стабильное, его жизни ничего не угрожает. «Пациент получает всю необходимую терапию иммуностимуляторы, противовирусные препараты, жаропонижающие», — отметил медик.

Круг контактировавших с заболевшим установлен, подчеркивается в сюжете.

Откуда второй новый пациент, в «ЛНР» пока не сообщают.

На данный момент «ЛНР» всего подтвердила шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них один пациент уже выздоровел и был выписан из больницы.

Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча, одна из них — воспитательница детского сада. В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.

Также в группировке сообщали, что  были установлены шесть блокпостов на въездах и выездах из Антрацита. 4 апреля группировка ввела ограничение на передвижение людей и транспорта между этими двумя городами и внутри них.

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