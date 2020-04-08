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«ЛНР» сообщила о шести случаях коронавируса

08 апреля 2020, 15:45

«ЛНР» сообщила о шести случаях коронавируса

Шесть случаев коронавируса COVID-19 зарегистрировали медики на подконтрольной группировке «ЛНР» территории. Об этом сообщил главный врач «Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции» Дмитрий Докашенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.

По его словам, один из пациентов уже выздоровел и был выписан, а пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений.

При этом в сообщении не уточняется, в каких городах произошли два новых случая заболевания COVID-19.

Также Докашенко сообщил, что на обсервации в больницах находится 201 человек.

5 апреля «ЛНР» сообщала, что число заболевших коронавирусом увеличилось до четырех. Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча (Хрустального), одна из них — воспитательница детского сада. В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.

Также в «ЛНР» сообщали, что  были установлены шесть блокпостов на въездах и выездах из Антрацита. 4 апреля группировка ввела ограничение на передвижение людей и транспорта между этими двумя городами и внутри них.

У Минздрава Украины отсутствуют данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

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