«ЛНР» сообщила о шести случаях коронавируса

Шесть случаев коронавируса COVID-19 зарегистрировали медики на подконтрольной группировке «ЛНР» территории. Об этом сообщил главный врач «Луганской республиканской санитарно-эпидемической станции» Дмитрий Докашенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



По его словам, один из пациентов уже выздоровел и был выписан, а пятеро находятся в боксированных палатах лечебных заведений.



При этом в сообщении не уточняется, в каких городах произошли два новых случая заболевания COVID-19.



Также Докашенко сообщил, что на обсервации в больницах находится 201 человек.

5 апреля «ЛНР» сообщала, что число заболевших коронавирусом увеличилось до четырех. Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча (Хрустального), одна из них — воспитательница детского сада. В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.



Также в «ЛНР» сообщали, что были установлены шесть блокпостов на въездах и выездах из Антрацита. 4 апреля группировка ввела ограничение на передвижение людей и транспорта между этими двумя городами и внутри них.



У Минздрава Украины отсутствуют данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.