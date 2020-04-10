Полиция уже составила 4 тысячи протоколов за нарушение карантина в Украине

Полиция составила уже четыре тысячи административных протоколов за нарушение карантина в Украине. Об этом сообщил заместить министра внутренних дел Антон Геращенко.



«В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов. В то время во Франции оштрафовано около 500 тысяч граждан, а в Испании — 400 тысяч. Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающим, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться — это карантин и ограничения социальных контактов», — цитирует Геращенко пресс-служба МВД.



Отдельно он отметил снижение уровня преступности на 25-30%.



«Мы думаем, что это связано с тем, что преступники также люди и хотят сохранить свое здоровье. Сейчас не работают кафе, рестораны и дискотеки, поэтому снизился уровень конфликтов, вызванных алкогольными опьянениями. Снизился уровень квартирных краж, поскольку люди сидят дома», — подчеркнул Геращенко.



Замглавы МВД выразил надежду, что в мае Украине удастся выйти из карантина, а правоохранителям — «удержать уровень преступности под контролем».



Ранее глава МВД Арсен Аваков допустил ослабление карантина во второй половине мая.

Административные штрафы за нарушение карантинных мер в Украине составляют 17-34 тысячи гривен.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин, который был введен 12 марта, до 24 апреля. C 6 апреля в стране был усилен карантин.



Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин в Украине продлится как минимум до мая.