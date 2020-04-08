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Шмыгаль прогнозирует продление карантина до мая

08 апреля 2020, 13:28

Шмыгаль прогнозирует продление карантина до мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин в Украине из-зак оронавируса продолжится после 24 апреля и продлится как минимум до мая.

«Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о снижении карантинных мероприятий», — сказал он во время заседания правительства.

Шмыгаль, подчеркнул, что в течение апреля Кабмин не отступит от введенного карантинного режима, который был установлен до 24 апреля. «И, скорее всего, будет продлен до начала мая», — добавил он.

При этом Шмыгаль отметил, что в мае при условии позитивной динамики правительство «запустит экономику Украины» по определенному плану, который власти озвучат дополнительно.

Всего в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавируса COVID-19, из них 52 человека умерли, а 35 выздоровели. 

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