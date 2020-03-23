Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации во всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса. Такое решение было принято на заседании правительства.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что режим чрезвычайной ситуации будет введен на 30 дней. Все введенные ранее карантинные меры будут продлены на 30 дней соответственно.



Шмыгаль пояснил, что режим ЧС и карантин будут действовать до 24 апреля с возможностью дальнейшего продления. «Если мы поборем эту ситуацию раньше, то тогда будем принимать отдельное решение на заседании», — добавил премьер.

Карантин из-за коронавируса был введен правительсвтом 12 марта и изначально действовал до 3 апреля.



Ранее режим ЧС из-за коронавируса ввели отдельные регионы Украины.