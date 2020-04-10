Внеочередное заседание Рады состоится 13 апреля. Без закона о банках

Новое внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга.



По его словам, ориентировочное начало в 14:00. Разумков отметил, что на этом заседании не будут рассматривать во втором чтении законопроект о деятельности банков. Также спикер затруднился ответить, когда этот законопроект будет готов к рассмотрению, так как к нему было подано 16 тысяч правок.



Также Разумков озвучил темы внеочередного заседания:



• вопрос изменения бюджета;

• поправки в закон о геокадастре (это нужно для подготовки к открытию рынка земли);

• законопроект №3320 о мерах по борьбе с коронавирусом;

• усиление ответственности за поджог травы и леса;

• правки в закон об Антимонопольном комитете:

• преодоление вето президента в законопроекте №1049 (о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, который также регулирует установление торговой наценки на сигареты).

На время карантина из-за коронавируса Верховная Рада ушла на дистанционную работу в комитетах. Исключение составляют внеочередные заседания. Предыдущие три внеочередных заседания парламента состоялись 30 марта. На последнем из них был принят закон о рынке сельскохозяйственных земель.