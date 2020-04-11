Освобожденные из плена пройдут двухнедельную обсервацию

Украинцы, которые будут освобождены из плена боевиков в рамках предстоящего обмена, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии «Сегодня».



«Определено место обсервации украинских пленников. Им будет оказана медицинская помощь. Они пройдут медосмотр. С ними будут врачи. Освобожденным передадут одежду, средства связи, чтобы они общались с родными. Если врачи подтвердят, что они не являются больными, они будут протестированы и вернутся в свои дома», — рассказал Резников.



Украинская сторона пока не называет имена и количество людей, готовящихся к обмену. Как заявляли сепаратисты, стороны готовятся к обмену «21 на 16». Известно, что обмен планируется провести не позднее Пасхи.



На прошлой неделе сепаратисты озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами, а также тех, кого хотят получить взамен.