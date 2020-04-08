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Следующий обмен состоится накануне Пасхи: стороны договорились о списках и дате

08 апреля 2020, 20:53

Следующий обмен состоится накануне Пасхи: стороны договорились о списках и дате

Трехсторонняя контактная группа пришла к согласию относительно списков и даты проведения обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогу видеоконференции ТКГ 8 апреля.

Стороны договорились провести обмен не позднее Пасхи.

«Я благодарен, что было поддержано наше предложение работать, ориентируясь на результат, и в более интенсивном режиме, в том числе в подгруппах, и обсуждать все вопросы, чтобы как можно быстрее достичь договоренностей», — прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В свою очередь, группировка «ДНР» заявила, что достигла договоренности с украинской стороной относительно обмена в формате «10 на 8». 

Формат обмена между Украиной и ОРЛО — «11 на 8», завила представительница «ЛНР» Ольга Кобцева. Таким образом, стороны готовятся к обмену «21 на 16».

По словам представительницы «ДНР» Дарьи Морозовой, на заседании профильной подгруппы ТКГ стороны договорились также о месте проведения обмена.

Как проинформировал Ермак, на сегодняшней встрече ТКГ обсуждались также новые участки для разведения сил, вопросы прекращения огня и разминирование территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках, отметили в ОП.

На прошлой неделе сепаратисты озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами, а также тех, кого хотят получить взамен. 

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