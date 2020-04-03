«Л-ДНР» сообщили, кого хотят получить в рамках обмена

Стал известен список из 16 человек, которых группировки «ДНР» и «ЛНР» хотят получить в рамках обмена с украинской стороной.



Список лиц указан в приложении к протоколу заседания Трехсторонней контактной группы от 26 марта, которое опубликовало «МИД ДНР».



О причинах задержания большинства этих людей «Новостям Донбасса» удалось найти информацию в открытых источниках.



• Васин Олег Анатольевич — боевик из Дружковки, был задержан и находится в СИЗО.



• Колос (Колосов) Виктор Михайлович



• Лазаренко Алексей Александрович — работал на стратегическом заводе «МиГремонт» в Запорожье. Обвиняется в шпионаже в пользу спецслужб России.



• Ларкин Александр Михайлович (Николаевич) — осужден по статьям «теракт» и «незаконное обращение с оружием или взрывчаткой».



• Скрипник Сергей Николаевич — боевик «ДНР» из Ясиноватой.



• Слатов Юрий Васильевич — боевик из Донецка, получил 8 лет и 6 месяцев тюрьмы по статье о «создании террористической группы или террористической организации».



• Сустретов Сергей Сергеевич



• Чигорян Виталий Валерьевич — боевик из Горловки, был взят в плен 29 августа 2019 года.



• Якоб Дмитрий Дмитриевич



• Астахов Владислав Сергеевич — боевик из Новодружеска Луганской области.



• Бижко Дмитрий Андреевич



• Бойко Ярослав Николаевич



• Гогичаев Эльбрус Иванович



• Офлидис Дмитрий Константинович



• Харитонов Леонид Владиславович — гражданин России, обвиняется в подготовке теракта на военном аэродроме в Умани Черкасской области.



• Яворчук Андрей Николаевич — инструктор «батальона ДНР «Сомали». Был приговорен к 8 годам тюрьмы в июле 2019 года, по его делу продолжается кассация.



Ранее «ДНР» и «ЛНР» опубликвоали список из 19 удерживаемых людей, которых готовы передать украинской стороне в рамках обмена.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 31 марта заявил, что ТКГ еще работает над составлением списка для обмена удерживаемыми лицами. Он выразил надежду, что обмен начнется через две недели.