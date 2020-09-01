Вчера в Донецк смогли попасть более 200 человек. Остались ночевать у КПВВ 15 человек

В понедельник, 31 августа, через КПВВ «Новотроицкое» на подконтрольную Украине территорию было пропущено 17 автомобилей и 107 человек. В сторону неподконтрольного властям Донецка пункт пропуска пересекли 24 машины и 228 человек.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.



Вчера группировка «ДНР» на один день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Выехать из Донецка можно при наличии регистрации на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб «ДНР» по коронавирусу. При этом прибывшие обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице. Сейчас пункт пропуска «Еленовка» работает только по понедельникам и пятницам.



Лизогуб также сообщил, что ночевать в палатке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям остались 15 человек. Им не разрешила проехать группировка «ДНР», так как их не было в списке.



Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». В понедельник через линию соприкосновения прошли на подконтрольную Украине территорию 1461 человек, а 1146 человек были пропущены в сторону неподконтрольного Луганска.

С 1 сентября КПВВ в Донецкой и Луганской областях переходят на осенний режим работы. Пересечение лиц и транспортных средств будет проводиться с 07:00 до 18:30. В направлении временно оккупированной территории пересечение КПВВ — до 18:00.