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Ад в шалаше: под Донецком люди неделями живут в полях, потому что «ДНР» не пускает их домой

Василий Панасюк
10 августа 2020, 11:55

Ад в шалаше: под Донецком люди неделями живут в полях, потому что «ДНР» не пускает их домой

Десятки человек на протяжении нескольки недель живут в полях под палящим солнцем в ожидании пропуска домой в Донецк. В конце марта из-за коронавируса на Донбассе были закрыты пункты пропуска по обе стороны линии соприкосновения.

Спустя несколько месяцев группировка «ДНР» на несколько часов открыла пункт пропуска «Еленовка», который находится в одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». С украинской стороны блокпост открыт ежедневно с 22 июня.

Уже с 7 июля сепаратисты установили особые правила проезда: выехать из Донецка можно лишь имея прописку на подконтрольной Украине территории, въехать — по спискам «штаба ДНР по коронавирусу», в который можно попасть по уважительной причине: лечение, обучение, воссоединение семьи, уход за больным или трудовая деятельность.

Въехав, нужно пройти принудительную 14-дневную обсервацию в медучреждении. В день установления таких правил более 100 человек застряли в «серой зоне»: украинская сторона свободно пропускала и тех людей, кто не был в списках «штаба ДНР». После полуночи самопровозглашенные власти людей все же пропустили, а в случившимся обвинили украинскую сторону.

Чтобы не допускать такой ситуации вновь, украинские пограничники стали проверять наличие разрешения на проезд в Донецк у граждан, пересекающих КПВВ в сторону неподконтрольных районов. Тех, кого нет в списках на въезд в ОРДО, не пропускают в нейтральную зону между «Новотроицким» и «Еленовкой».

13 июля из-за отсутствия разрешения на проезд в Донецк, на остановке вблизи украинского КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 13 человек. Пропуск от «штаба ДНР» они не получили, возвращаться им было некуда: их дома расположены на неподконтрольной территории, а арендовать жилье было не за что.

Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

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Самопровозглашенные власти не собираются в ближайшее время возобновлять пропуск через свои КПВВ в обычном режиме. Те, кто не могут проехать, остаются ночевать у пунктов пропуска. Ежедневно их количество колеблется: получившие разрешение уезжают, но ежедневно прибывают новые.

Людмила в комментарии «Новостям Донбасса» рассказала, что уже пятую неделю ждет разрешения от «ДНР» на проезд домой, в Макеевку.

«Снимали квартиру в Волновахе две недели. Но, извините, дорого. Все резервы закончились и мы приехали сюда. Ну а что? Подали заявки — ждите. Хоть палатку поставили, продуктами помогают, лекарством», — говорит женщина.

Она уверена, что их не пропускают, так как у «ДНР» не хватает мест для обсервации.

«Мотивируют тем, что коронавирус. И нас отправляют там на обсервацию в больницы на 14 дней. Мест в больницах не хватает. Вот заехали, прошли обсервацию 14 дней и следующую партию завозят. Поэтому мы здесь. Тоже мотивируют коронавирусом все. Хотя среди нас вирус пока не обнаружен ни у кого», — сказала Людмила.

«Вот там мы греем бутылки пластиковые. На металлических листах они нагреваются. Одной бутылкой можно голову помыть, а другой можно вот тут чуть-чуть побрызгать. Потом намочила халат, чтобы не сгореть и не умереть здесь. И сидишь, оно высохло за полчаса», — добавила она.

«МЧС (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) палатки поставила. Вечером в полпятого нас ведут туда и мы ночуем. А в полшестого выходим сюда обратно. И целый день здесь. Солнце, солнце, — говорит Виктор, который ночует на КПВВ 21 день. — Каждый знает свои кровати и где он ночует.  Если кто-то освободился, то другие на это место. Сколько мест в палатке — столько и людей ночуют там. На полу никого не размещают. А остальные сюда на остановку, спать на лавочках».

Виктор уточнил, что в палатках спасателей они могут находиться с 16:30 до 5:30. Остальное время люди проводят вблизи КПВВ: кто на лавочках, кто на подстилках или в самодельной палатке.

Самодельная палатка в поле перед КПВВ «Новотроицкое». Застрявшие на пункте пропуска люди называют ее «отель "Родина"»

Виктор также отметил важность помощи неравнодушных людей и гуманитарной организации «Пролиска»: «Дают сухой паек: консервы, паштет, пюре картофельное сухое, вермишель. Короче, умереть не дают. Ну а так хорошо, помогают. Ходил, делал уколы, а потом — нельзя больше. Попросил — принесла таблетки женщина».

Представительница «Пролиски» Анна рассказала «НД», что они — единственная организация, которая помогает застрявшим на КПВВ «Новотроицкое» гражданам.

«Продукты привозим раз в сутки. Они делят этот паек на 2 раза: на утро и на вечер, — говорит девушка, — Что там лежит: хлебцы, печенье, сардина, тушенка баночка, вода, одноразовая посуда, салфетки, печенье, самое-самое элементарное. Кроме нас сюда никто не привозит еду. Многие подавали документы на пропуск 24-25 июня, а разрешения до сих пор нет. Тут остаются те, кому некуда возвращаться, либо те, у кого нет финансов».

Волонтерка рассказала, что они отправляли людей в монастырь в Никольском: «Были там. Люди отказываются уезжать, потому что некуда, либо приехали издалека: Кременчуг, Одесса, Полтавская область. Возвращаться — это нереально. Все пенсионеры. Николай Николаевич вообще с ходунками, ему 83 года. Он уже сидит 3 недели здесь. Неделю он был в монастыре».

«Общежитие, которое есть в Волновахе, оно на карантине. Общежитие их не берет, — говорит волонтерка, — Если в 2014 году они сделали в Волновахе палаточный городок. То сейчас — ничего нет».

Девушка уверяет, что на случай, если кому-то станет плохо в пропускные дни, по понедельникам и пятницам, на КПВВ работают медики. В остальное время, если возникнет необходимость, можно вызвать скорую помощь из Новотроицкого.

Екатерина, ночующая на КПВВ, подала заявку в «штаб ДНР» по коронавирусу 13 июля. По состоянию на утро 8 августа она еще ожидала разрешения на пропуск.

«Звоним на горячую линию туда, где списки составляют. Проверяем, есть ли мы там. Приняли ли наши документы в обработку. А когда поедем? Ждите! И мои числа уже уехали, 5 июля подавший документы уже уехал парень. Девушка подала документы 14 июля — уехала. Я подала 13-го. Моя напарница уехала 31 июля, а я вот сижу. Отсюда никто никуда не переправляет, никаких переговоров никто не ведет. Нет слов, одни слезы и одни сопли. И злоба такая вот кипит», — говорит Екатерина.

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