«ДНР» откроет КПВВ 7 июля на въезд и выезд. Но есть условия

Группировка «ДНР» 7 июля разрешит въезд на подконтрольную ей территорию и выезд с нее по дорожному коридору КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка».



Об этом говорится в сообщении штаба «ДНР».



При этом для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение штаба. Для этого нужно было отправить заявку и дождаться включения в список.



Для выезда необходимо иметь прописку на подконтрольной Украине территории.



Все въехавшие будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице Донецка. .



Отмечается, что пункт пропуска «Еленовка» будет работать 7 июля с 9:00 до 18:00. О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд в штабе обещают сообщить дополнительно.

В предыдущий раз «ДНР» разрешила въезд по спискам группе людей 25 июня. Они были помещены на обсервацию в больницу профпатологии и реабилитации в Донецке. Позже их отправили на самоизоляцию домой после отрицательных тестов на коронавирус.



На территории этого медицинского центра также был установлен палаточный городок, в котором на обсервации находится 60 человек. Этих людей пропустили 27 июня после того, как они застряли в «серой зоне».



C 28 июня «ДНР» снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее. До этого пересечение линии соприкосновения в Донецкой области осуществлялось только по дорожному коридору между украинским КПВВ «Новотроицкое» и пунктом пропуска боевиков «Еленовка».