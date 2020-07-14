У КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать люди, которые не смогли попасть в Донецк

Вчера вечером у КПВВ «Новотроицкое» остались ночевать 13 человек. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook.



По его словам, все они не смогли пересечь линию разграничения в сторону неподконтрольной правительству Украины территории из-за отсутствия в списках группировки «ДНР».



«В палатки, установленные внутри КПВВ людей не запустили, на улице идет дождь. Питевая вода в баках на КПВВ отсутствует уже несколько дней», — подчеркнул Каплин.



Кроме того, среди ночующих был мужчина с критическим заболеванием ноги.



Эти люди прятались от дождя на автобусной остановке на подконтрольной Украине территории перед КПВВ «Новотроицкое».



Представители «Пролиски» привезли ночующим еду и питьевую воду. Также им была оказана психологическая помощь.



Пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко в комментарии «Новостям Донбасса» пояснила, почему люди не смогли попасть в палатку.



«Палатка ГСЧС находится с другой стороны КПВВ. Обычно там ночуют люди, которые по каким-то причинам не смогли попасть на временно оккупированную территорию и они остались в "серой зоне". Если граждане не были оформлены на выезд, то они не могли попасть в палатку», — сказала она.