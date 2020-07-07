Более 100 человек застряли в «серой зоне»: не впускает «ДНР»

В «серой зоне» между украинским КПВВ «Новотроицкое» и КПВВ группировки «ДНР» «Еленовка» застряли люди, которым пытаются попасть в Донецк. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-чате «Ситуация на блокпостах».



Telegram-канал Dontel отмечает, что возле «нулевого» блокпоста «ДНР» находятся более 100 человек. Некоторые из них пытаются пресечь линию соприкосновения пешком, другие — на автомобилях.

Все люди находятся под открытым солнцем, тени нет. Среди них есть дети возрастом до двух лет и старики. Возвращаться на подконтрольную Украине территорию у них «нет возможности, заканчиваются средства». У всех в паспорте регистрация в ОРДО.



«ДНР» не пропускает этих людей, так как их не было в списке штаба, что является основным условием для проезда в Донецк.



Также было опубликовано заявление со списком застрявших людей с призывом о помощи в пересечении КПВВ «Еленовка».



Если «ДНР» их не пропустит в Донецк, то люди будут вынуждены ночевать в «серой зоне» или вернуться на подконтрольную Украине территории, согласившись на 14-дневную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома».



Таким образом, повторяется ситуация, которая произошла в конце июня. Тогда украинская сторона забрала на обсервацию в клинику людей, которые на несколько дней застряли в «серой зоне» из-за того, что не смогли установить «Дій вдома». В свою очередь «ДНР» забрала жителей ОРДО, которых ранее пропускала, так как их не было в списке. Они были помещены на обсервацию в палаточный городок.

Сегодня, 7 июля, после 9 дневной паузы было возобновлено движение людей через линию соприкосновения по дорожному коридору «Новотроицкое» — «Еленовка». При этом для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение и согласиться на обсервацию. «ДНР» обещала пропустить сегодня около 200 человек. Последующие дни работы КПВВ «Еленовка» будет определять специальный штаб.