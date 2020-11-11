Жители Донецка и Луганска начали получать российские выплаты. Мы узнали, как эта схема работает

Противореча своей позиции на переговорах с Украиной, Россия делает все больше для интеграции Донецка и Луганска. Начиная от организации культурно-массовых мероприятий под эгидой «Русского центра» до раздачи российских документов жителям неподконтрольного Киеву Донбасса. А наличие российского паспорта, в свою очередь, открывает для них возможность получать социальные выплаты от России.



В документах, которые выдают жителям ОРДЛО, нет регистрации. А чтобы получать пенсию или другое пособие, согласно законодательству России, необходимо иметь прописку в выданном РФ паспорте. Несмотря на это, жителям неподконтрольных районов все же удается получать выплаты. «Новости Донбасса» узнали, как это происходит.



За деньгами через посредника



Один из способов, позволяющих получить денежную помощь — воспользоваться услугами посредников, которые за отдельную плату помогают оформлять такие выплаты. Причем обещают это сделать даже без выезда в РФ. Не исключено, что среди таких посредников есть и мошенники.



Кроме существующих выплат, весной в России в связи с пандемией коронавируса решили выдавать помощь семьям с детьми. Сумма на ребенка от 3 до 16 лет составляла 10 тысяч рублей единоразово (или около 3700 гривен), до 3 лет — 5 тысяч рублей за каждый месяц с апреля по июнь (15 тысяч рублей или около 5550 гривен). Позже в России был подписан еще один указ, которым выделились еще по 10 тысяч (или около 3700 гривен) на каждого ребенка до 16 лет.



Эти деньги можно было получить, даже если не имеешь прописки в российском паспорте. С 1 октября прием документов на эту выплату приостановлен.



Как рассказала «Новостям Донбасса» Ольга, женщина, оформившая выплату социальной помощи, чтобы ее получить, достаточно одному из родителей приехать в Россию подать все необходимые документы. Сумма, зачисленная ей на счет за двоих детей, составила 45 тысяч рублей (или 16 600 гривен по курсу).



«Не нужна была регистрация, просто называешь фактический адрес проживания в России. Мне предоставила адрес девочка из фирмы, которая помогала и консультировала», — сказала она.



Фирмы, которые помогают людям без всяких заморочек получать социальную помощь, стали организовывать рейсы в Россию. Сначала — оформиться, а через две недели — снять деньги. Именно столько длится проверка документов и зачисление средств на счет.



«Должна быть карта только Сбербанка России. Открываешь карту и на нее потом приходят деньги. В Донецке деньги можно обналичить», — отмечает Ольга.



Как мы узнали, карту Сбербанка можно открыть по паспорту гражданина Украины или по паспорту РФ без регистрации (в таком случае указывается адрес фактического проживания). Однако, коронавыплаты приходят на сберегательный счет Сбербанка.



«Ты получаешь не карту даже, а личный счет, карточный счет и его обналичить можно только в России», — сказала Ольга.



В то же время, если у человека есть приложение Сбербанка, то он может перевести деньги со счета на свою карту и обналичить их в Донецке, правда, заплатив определенный процент от суммы посреднику.



По словам Ольги, получить коронавыплаты от РФ для нее не составили никакого труда. А за услугу посредники взяли 2000 рублей (или 740 гривен). Но, как она говорит, многие из ее знакомых смогли оформить эти выплаты самостоятельно.



Материнский капитал



Кроме того, эти же «конторы» предлагают помочь с оформлением материнского капитала. Это такая выплата в России для поддержки семей с детьми. На первого ребенка — 466 617 рублей (или 171 000 гривен). На второго и последующих детей — 616 617 рублей (или 226 000 гривен). Эти средства можно потратить лишь на определенные цели:

покупка, строительство и реконструкция жилья;

ипотека (погашение тела кредита);

образование ребенка;

интеграция и адаптация детей-инвалидов;

накопительная пенсия матери;

ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей.

Родителей из ОРДЛО российские чиновники чаще всего проводят по последнему пункту — ежемесячные выплаты. И причина есть — никто из родителей, скорее всего, не трудоустроен официально на территории России.



Наша собеседница сейчас на этапе подачи документов на материнский капитал. Говорит, что ее подруга, проживающая в России, согласилась у себя ее прописать. Параллельно с получением регистрации она может оформить материнский капитал и получить некий сертификат. А уже после появления прописки в паспорте она сможет беспрепятственно получить уже оформленные выплаты.



Но несмотря на практически непреодолимое для жителей ОРДЛО требование в виде наличия регистрации, в сети также есть сообщения об оформлении материнского капитала без наличия прописки на территории России.



Сигнал Киеву



Возможно, Россия закрывает на это глаза, потому что динамика получения российских паспортов жителями ОРДЛО замедлилась. А социальные выплаты, зачастую превышающие зарплаты, которые платят в Донецке и Луганске, служат неким стимулом получить российский паспорт.



Стоит отметить важный момент. Несмотря на то, что де-юре Россия не признает «Л-ДНР», де-факто их уже не считает зарубежными территориями. Один из подтверждающих примеров — жителей ОРДЛО с так называемым паспортом «ЛНР» или «ДНР» Россия пускала на свою территорию даже во время действия коронавирусных ограничений на въезд иностранцам. Второй пример — описанные в статье социальные выплаты.



На переговорах Россия придерживается позиции возврата этих территорий Украине, но по факту делает все для того, чтобы препятствовать или усложнить процесс реинтеграции.



На фоне этого доступ жителей ОРДЛО к украинским выплатам усложнился с началом пандемия коронавируса. Большинство пунктов на линии соприкосновения закрыты с весны, а проход через оставшиеся усложнен карантинными ограничениями, которые установили стороны. По оценкам ООН, количество людей, которые в августе пересекли линию соприкосновения, упало на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Иллюстрация: Depositphotos