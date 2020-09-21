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ООН: Более миллиона жителей Донбасса не могут получить пенсии и пересечь КПВВ на фоне COVID-19

21 сентября 2020, 13:40

ООН: Более миллиона жителей Донбасса не могут получить пенсии и пересечь КПВВ на фоне COVID-19

На Донбассе 1,2 миллиона жителей уже полгода не могут получить пенсии, воссоединиться с семьей или ухаживать за родными из-за ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани по случаю Международного дня мира.

«Сегодня я хочу привлечь внимание к незамеченным страданиям 1,2 миллиона уязвимых жителей Донбасса, которые уже шестой месяц не могут получить пенсии, пересечь "линию разграничения" для того, чтобы ухаживать за больными родственниками и воссоединиться с близкими», — отмечает Лубрани.

Она задается вопросом, как эти люди, «которые почти полностью истощили свои ресурсы», смогут прожить седьмую зиму конфликта, если будут сохраняться жесткие ограничения на передвижение через линию соприкосновения.

Координатор ООН призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через КПВВ людей с неотложными потребностями. «Это критически необходимо для жизни людей и сохранения связей между людьми и надежды на мир. Безопасное пересечение контрольных пунктов во время пандемии возможно благодаря применению согласованных и реалистичных требований, о которых люди должны быть четко проинформированы», — подчеркнула Лубрани.

По данным ООН, количество людей, которые в августе пересекли линию соприкосновения, упало на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

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