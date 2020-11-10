Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»

10 ноября 2020, 11:02

Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»

Фото: ЛугОГА Фото: ЛугОГА

Сегодня в 8:00 украинская сторона открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской области. При этом группировки «ДНР» и «ЛНР» не стали открывать пункты пропуска со своей стороны, о чем предупредили вчера. Исключение составляет только ситуация на КПВВ «Станица Луганская», который работает в оба направления.

Сегодня несколько человек уже проследовали в сторону неподконтрольной Украине территории через новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Однако боевики «ЛНР» их развернули обратно. Сейчас эти люди находятся в «серой зоне», если вопрос с пропуском не разрешится, то им придется вернуться на подконтрольную Украине территорию и отправиться на самоизоляцию.

Пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко сообщила «Новостям Донбасса, что на КПВВ «Золотое» вернулся обратно один водитель на автомобиле. На КПВВ «Счастье», по данным Доценко, боевики развернули обратно 8 человек, сейчас они находятся в «серой зоне». Также украинские пограничники пропустили в сторону неподконтрольной территории еще двух человек.

Люди, которые не смогли пройти в сторону Луганска, их развернули обратно. Фото: UkrdelegationTCG / Facebook

Через КПВВ «Станица Луганская» сегодня уже прошел 51 человек в сторону подконтрольной Украине территории и 47 в сторону неподконтрольной, сообщила пресс-офицер. 

В Донецкой области остаются заблокированными со стороны неподконтрольной территории все пункты пропуска, рассказал «НД» пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб. Речь идет о КПВВ «Майорское», «Марьинка», «Новтороицкое» и «Гнутово».

Лизогуб отметил, что сегодня только два человека попробовали проехать на машине в сторону неподконтрольной территории через КПВВ «Марьинка», но боевики развернули их обратно.

Сегодня утром началась видеконференция подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы. Одним из вопросов переговоров является разблокировка пропуска через КПВВ.

С 10 ноября украинская сторона установила график работы всех КПВВ на Донбассе с 8:00 до 16:00 (время киевское).

Во время прибытия на подконтрольную Украине территорию нужно пройти температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции.

Для пропуска через КПВВ в сторону подконтрольной Украине территории нужно дать согласие на самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома» или обсервации.

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:02
Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»
10:00
«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек
09:39
«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус
09:05
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября
14:28
Один из «министров ДНР» переболел коронавирусом
13:25
«ДНР» тоже не согласилась открыть все КПВВ с 10 ноября
11:58
«ЛНР» отказалась открыть новые КПВВ у Счастья и Золотого 10 ноября
09:08
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 109
08:55
Курченко уходит из Донбасса, дистанционная идентификация переселенцев. Дайджест «НД» ►
21:52
«План действий» по Донбассу, указ Путина и новые жертвы COVID-19. Главное за неделю
16:02
«ДНР» завтра возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка»
все новости
12:56
В Луганской области 104 новых случая COVID-19. Умерло восемь человек
12:44
На блокпостах Донецкой области задержали 10 боевиков с начала года
11:17
ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине
11:02
Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»
10:00
«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек
09:39
«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус
09:05
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
08:44
Коронавирус в Донецкой области: 22 смерти и 388 заболевших за сутки
08:32
Штаб заявил о двух обстрелах на Приазовье
08:13
Очередной рекорд: 10842 заболевших коронавирусом за сутки в Украине
08:00
Министр обороны Таран заразился коронавирусом
23:00
Суд в Одессе удовлетворил иск переселенки из Горловки к России
все новости
ВИДЕО
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09 ноября, 12:10
Как найти поставщика газа. Пошаговая инструкция ®
09 ноября, 11:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция