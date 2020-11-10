Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»

Фото: ЛугОГА

Сегодня в 8:00 украинская сторона открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской области. При этом группировки «ДНР» и «ЛНР» не стали открывать пункты пропуска со своей стороны, о чем предупредили вчера. Исключение составляет только ситуация на КПВВ «Станица Луганская», который работает в оба направления.



Сегодня несколько человек уже проследовали в сторону неподконтрольной Украине территории через новые КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Однако боевики «ЛНР» их развернули обратно. Сейчас эти люди находятся в «серой зоне», если вопрос с пропуском не разрешится, то им придется вернуться на подконтрольную Украине территорию и отправиться на самоизоляцию.



Пресс-офицер Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко сообщила «Новостям Донбасса, что на КПВВ «Золотое» вернулся обратно один водитель на автомобиле. На КПВВ «Счастье», по данным Доценко, боевики развернули обратно 8 человек, сейчас они находятся в «серой зоне». Также украинские пограничники пропустили в сторону неподконтрольной территории еще двух человек.

Люди, которые не смогли пройти в сторону Луганска, их развернули обратно. Фото: UkrdelegationTCG / Facebook

Через КПВВ «Станица Луганская» сегодня уже прошел 51 человек в сторону подконтрольной Украине территории и 47 в сторону неподконтрольной, сообщила пресс-офицер.



В Донецкой области остаются заблокированными со стороны неподконтрольной территории все пункты пропуска, рассказал «НД» пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб. Речь идет о КПВВ «Майорское», «Марьинка», «Новтороицкое» и «Гнутово».



Лизогуб отметил, что сегодня только два человека попробовали проехать на машине в сторону неподконтрольной территории через КПВВ «Марьинка», но боевики развернули их обратно.



Сегодня утром началась видеконференция подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы. Одним из вопросов переговоров является разблокировка пропуска через КПВВ.

С 10 ноября украинская сторона установила график работы всех КПВВ на Донбассе с 8:00 до 16:00 (время киевское).



Во время прибытия на подконтрольную Украине территорию нужно пройти температурный скрининг. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске и соблюдение социальной дистанции.



Для пропуска через КПВВ в сторону подконтрольной Украине территории нужно дать согласие на самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома» или обсервации.