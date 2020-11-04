«ДНР»: Российские паспорта получили 170 тысяч местных жителей

Обладателями российских паспортов в упрощенном порядке стали уже 170 759 жителей отдельных районов Донецкой области.



Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в своем Telegram-канале.



В начале октября в группировке «ЛНР» сообщили, что российские паспорта получили более 150 тысяч жителей подконтрольной ей территории.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



В середине октября 2020 года вице-премьер Алексей Резников заявил, что люди, которые сейчас живут на оккупированных территориях и получили российское гражданство, смогут остаться жить на Донбассе в качестве иностранцев после деоккупации.



Выдача паспортов России жителям неподконтрольных Украине районов Донбасса проходит гораздо медленнее, чем это планировали представители российской власти. Об этом говорится в публикации «Донецкого института информации» «Паспортизация Донбасса: промежуточные итоги».