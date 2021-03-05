Штрафы за поездку из Донецка через Россию все еще существуют в Украине. Вот советы, как их избежать

Приграничный контроль. Фото: ГПСУ

Прошлой весной пропускные пункты на линии соприкосновения закрылись из-за карантинных мер с обеих сторон. Через несколько месяцев Украина возобновила пропуск людей, в то время как группировки «ДНР» и «ЛНР» отказываются это делать, пропуская лишь небольшое количество людей.



Жители Донецка и Луганска сейчас не могут оформить украинские паспорта, получить свидетельства о рождении и смерти, снять свои пенсии. И единственный путь попасть на подконтрольную правительству часть Украины — это ехать через Россию, пройдя официальную границу на КПП «Меловое» Луганской области — через него в основном заезжают жители неподконтрольных районов.



Такой путь мало того что дорогой и занимает больше времени, так еще и за пересечение российско-украинской границы в неконтролируемых Украиной районах людей штрафуют. Ситуация похожа на ловушку. Как в нее не попадать или выбраться из нее — разбирались «Новости Донбасса».



Для того, чтобы пообщаться с украинцами, которые выезжают из Донецка или Луганска таким образом, мы отправились на КПП «Меловое». Однако люди отказались с нами разговаривать, потому что боятся за свою безопасность. С теми, у кого уже был опыт поездки через российско-украинскую границу в Донецк и обратно, удалось поговорить по телефону



«Проходишь границу — далее КПП "Меловое". На "Меловом" каким-то образом перевозчик решает вопрос о том, чтобы не сидеть на самоизоляции и таким образом попадаешь на территорию Украины. Стоимость обычной поездки из Донецка через Россию в Украину составляет от 3 до 3,5 тысяч гривен».







Коррупционный фактор



Некоторые люди говорят: когда ехали с перевозчиком — штраф им не выписывали.



«Когда подъезжаешь к украинской границе, перевозчики говорят такую вещь, что если вы не хотите на самоизоляцию на две недели, не хотите скачивать приложение "Вдома", то все можно решить очень быстро легким путем, так как у них все договорено. Получается, нужно заплатить 300 гривен и нам даже выходить не надо», — рассказал НД один из пассажиров.



Но тех кому штрафы пришлось заплатить — больше. По данным «Восточной правозащитной группы» (ВПГ), за 2020 год к административной ответственности по статье за незаконное пересечение границы привлечено почти 12 тысяч человек. На пресс-конференции в Киеве, посвященной этой теме, правозащитники и народные депутаты озвучивали, с какими проблемами обращаются к ним граждане.



«Только что проехала Гоптовку — одной мне решили выписать штраф. Остальные договорились. На мое желание получить протокол сказали: "Ок, у нас по закону есть три часа — через три часа подходите и прихватите всех пассажиров, будем оформлять протоколы на всех 9 человек". Естественно выхода не было, как подписать админнарушение и согласиться на штраф», — рассказал об одном из случаев на границе депутат Верховной Рады Муса Магомедов.



«Наши граждане действуют в условиях заложников — у них нет другого пути, каким образом они могут попасть на территорию Украины для того, чтобы обеспечить свои потребность по гуманитарным целям», — отметила глава «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.



Отменить нельзя оставить



В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Украина может отменить штрафы для жителей Донбасса. Но пока сделать этого не удалось, людям помогают правозащитные организации. Если вовремя подать в суд, то можно добиться отмены штрафа.



«Мы сейчас работаем над тем, чтобы подавать как можно больше исков для того, чтобы отменить эти решения пограничников, потому что мы считаем, что они незаконны», — отметил основатель ВПГ Павел Лисянский.



«Подано с коллегами больше 100 исков. И уже с начала 2021 года. Но мы должны понимать, что есть статистика: из тех, что рассмотрены, у нас удовлетворены 99%», — добавила Ястребова.



Как избежать штрафа



«Новости Донбасса» ознакомились с решениями трех судов трех приграничных областей Украины — Луганской, Донецкой и Харьковской, в которых граждане смогли обжаловать наложение штрафа. Как отметили правозащитники, главное — обратиться за правовой помощью в первые 10 дней после наложения штрафа. Важно также не соглашаться подписывать заявление об отказе от правовой помощи — такой бланк могут попросить заполнить пограничники.



«Самое главное, что людям сейчас ограничивают право на защиту. Именно в Луганской области, прошу показать, когда люди приезжают и их привлекают к ответственности — много кто знает свои права и просят адвоката. Вот это такая заготовка от пограничников Луганского пограничного отряда, где они сделали заявление и просят его подписать», — сказал Лисянский.

КПП «Меловое» — популярный пункт пропуска среди жителей Донбасса, едущих через РФ

Отсутствие предложения правовой помощи со стороны пограничников часто становится причиной удовлетворения иска об отмене штрафа. Именно поэтому, говорят правозащитники, на пограничном посту людей просят отказываться от правовой помощи письменно.



«Просто вот такое заявление, подписывай. Если не подпишешь, то три часа мы будем тебя держать и все», — описывает действие представителей Госпогранслужбы Лисянский.



Пока решить проблему на законодательном уровне не удалось, но есть также норма по которой вместо штрафов можно делать устные замечания.



«Есть абсолютно все возможности обойтись без всякого изменения закона. Ведь есть понятие "освобождение от административной ответственности при малозначительности правонарушения", которое предусматривает, что уполномоченное лицо может освободить правонарушителя от ответственности и ограничиться устным замечанием», — констатирует Магомедов.



В ближайшее время в Верховную Раду подадут законопроект об отмене штрафов для жителей ОРДЛО. Но пока нет решений на законодательном уровне, правозащитники разработали порядок действий для жителей Донецка и Луганска при выезде через Россию, чтобы не получить штраф.



Помощь юристов и цифровизация



Если штрафа избежать не получилось — вы можете обратится за правовой помощью.



Депутат Магомедов считает, что группировкам «Л-ДНР» выгодно держать КПВВ закрытыми и на это есть две причины.



«Первая причина — это политическая — отрывают все больше и больше неподконтрольную территорию от Украины. А вторая — она экономическая. Почему? Когда закрыли КПВВ, некоторые люди получили возможность зарабатывать гораздо больше денег на обналичивании пенсий», — подчеркнул он.



Остается лишь надеется, что ситуация может измениться и «Л-ДНР» все же разблокируют работу своих КПВВ, чтобы людям не приходилось «делать крюк» через Россию, чтобы получить соцвыплаты, административные услуги, документы или квалифицированное лечение.



Важно, что уже сейчас украинское правительство реагирует и постепенно делает услуги цифровыми и дистанционными, упрощая жизнь украинцев, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.