Выехать из Донецка через Россию и получить штраф. Изменится ли ситуация?

Украина может отменить штрафы для жителей неподконтрольной части Донбасса, когда те пересекают участок границы с Россией, который временно контролируют незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР».



Такая новость звучит ободряюще, ведь уже больше 9 месяцев жители Донецка и Луганска не могут свободно ездить через контрольно-пропускные пункты в города, подконтрольные украинской власти. Группировки «Л-ДНР» ввели жесткие правила для пересечения КПВВ в обе стороны. Свои ограничения они объясняют просто – пандемия. Украинская сторона в свою очередь тоже периодически вводит дополнительные правила, даже на время приостанавливала работу КПВВ. Тем не менее, на Донбассе работают все украинские контрольные пункты пропуска. Но жителям отдельных районов Донбасса это не помогает, ведь реально проехать можно только через «Новотроицкое» и «Станицу Луганскую».



Во время пандемии коронавируса среди жителей ОРДЛО стали популярными поездки на подконтрольную территорию Украины через Россию. Это сложнее, но зато шансов больше проехать именно тогда, когда это нужно, а не тогда, когда позволит так называемый «штаб ДНР». Правда, при въезде из России приходится платить штраф. Ведь сначала надо выехать из Донецка или Луганска в Россию, а потом уже возвращаться в Украину. С точки зрения украинского законодательства, пересечение неподконтрольного участка границы, то есть, выезд из ОРДЛО в Россию — это административное правонарушение, из-за которого в первый раз придется заплатить государству 1700 гривен, в последующие разы сумма штрафа увеличится.



Такой путь занимает намного больше времени, и он дорогой. Например, доехать из Донецка в Мариуполь будет стоить от 2700 гривен. Из Донецка в Киев — от 3000 до 3500 тысяч гривен. Кроме того, в этом месяце СБУ задержала мужчину, организовавшего такие поездки. Теперь ему грозит 7 лет тюрьмы за незаконную перевозку нескольких человек через государственную границу. Но таких как этот перевозчик много, а данные о рейсах на неподконтрольную территорию открыто рекламируются в соцсетях.

Суд отменил штраф. Детали дела



Пока на правительственном уровне думают, стоит ли менять законодательство о пересечении госграницы, жители Донецка и Луганска продолжают попытки выехать на подконтрольную территорию через Россию. Некоторые, столкнувшись со штрафом, обжалуют его в суде. Как рассказали в офисе украинской омбудсвумен, к концу прошлого года, в пограничная служба выписала около 3 тысяч штрафов таким людям. Некоторым из них правозащитники решили помочь. Представители омбудсвумен на Донбассе помогают избежать штрафа пожилым и больным людям, которые выбрали поездку через Россию как последнюю надежду на то, чтобы получить помощь в украинских больницах и других учреждениях.



«Мы пытались реагировать на все случаи. Но в первую очередь все кейсы, которые имели гуманитарную составляющую, когда люди не могли вернуться в семью, не могли пересечь границу, потому что им нужно было срочное медицинское вмешательство и так далее, — поясняет представитель Уполномоченной Верховной Рады по соблюдению равных прав и свобод Виктор Иванкевич. — В Донецкой и Луганской областях у нас есть уже опыт, когда мы обращаемся в суд, чтобы людей не штрафовали. Часто это пенсионеры, у которых нет денег для выплаты штрафов, и они попадают под «вилку», когда им могут оштрафовать пенсионный счет и они вообще останутся без денег».



Есть и другие данные от правозащитников. По словам, координатора программ мониторинга «Восток SOS» Евгения Васильева, ежедневно через пункт пропуска «Меловое» на украинско-российской границе в обе стороны пересекают около тысячи человек, «и большинство из них получают от представителей ГПСУ постановление о незаконном пересечении границы в виде штрафа 1700 гривен».



В ноябре прошлого года Северодонецкий городской суд отменил штраф, выписанный 86-летней пенсионерке Зинаиде Петровне (фамилия не указана в интересах истца). Женщина не могла выехать из Донецка в Северодонецк с марта по август прошлого года – так называемый «штаб ДНР» не выдавал ей разрешения на проезд через КПВВ. После того как самочувствие Зинаиды Петровны ухудшилось, она решила отправиться на лечение в Луганскую область через Россию. Пенсионерка вместе с внуком проехали через временно неработающий пункт пропуска «Новоазовск» Донецкой области. Это и стало причиной, по которой их оштрафовали на границе в Меловом.



«Суд обращает особое внимание на то, что в своих письменных объяснениях истец указал, что он нуждается в услугах юриста, адвоката. Из письменных объяснений истца также следует, что он ссылается на состояние крайней необходимости и фактически не признает свою вину в совершении конкретного правонарушения в конкретных обстоятельствах, ведь указывает, что не помнит, где и когда пересекал границу», – говорится в решении Северодонецкого городского суда.



Но даже если человек точно помнит и знает, через какой пограничный пункт он покидал неподконтрольную территорию, может ли это быть поводом для штрафа, когда другого пути нет?



Суды действительно встают на сторону переселенцев или жителей ОРДЛО, когда правозащитники помогают им обжаловать штрафы за незаконное пересечение госграницы. Но, как уже было сказано, помогают не каждому. К тому же, не каждый готов довести дело до суда – легче заплатить штраф.

Отменить штрафы или решать вопрос на «минской» площадке?



Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина может отменить штрафы. Для этого он начал переговоры с Госпогранслужбой.



Тем временем в Государственной пограничной службе Украины говорят: закон один для всех. Ситуация может измениться, если правительство примет соответствующее решение.



Координаторка по предоставлению правовой помощи БФ «Право на защиту» Юлия Трало отмечает, что отмена этих штрафов для частных случаев и отдельных людей может стать трудновыполнимой юридической процедурой.



«Безусловно, нужно говорить о том, что цель и задача, которую ставит перед собой министр, понятна, достаточно гуманна и благородна — сейчас помочь тем, кто пребывает в трудной ситуации. Но вместе с тем мы понимаем, что есть общие нормы и приписывать их под частные случаи — это не совсем правильный путь. У нас давно существует переговорный процесс, в котором проговариваются гуманитарные вопросы», — высказалась Трало.



Она считает, что вопросы въезда-выезда через КПВВ на Донбассе должны быть решены на «минской» площадке, а это в свою очередь снимет необходимость людей ехать в свою же страну через Россию.



По сообщению украинской стороны, на последних переговорах по Донбассу 16 декабря украинская делегация, как и ранее, поднимала вопрос о разблокировке работы всех пунктов пропуска со стороны российских прокси «Л-ДНР». Также там добавили, что есть все условия, чтобы «ЛНР» открыла и новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Но пока нет никакого продвижения в этом вопросе.



Украинская сторона предложила «Л-ДНР» хотя бы сделать «зеленый коридор» для пенсионеров, чтобы те могли получить выплаты, от которых они отрезаны с марта этого года, на что не получила ответа.



Откроют ли КПВВ на Донбассе в скором времени — неизвестно. По прогнозам ООН, работа пропускных пунктов на Донбассе будет ограничена до середины лета 2021 года. Также организация дала рекомендации обеим сторонам насчет работы пунктов пропуска. Группировке «ДНР» рекомендовали открыть все транспортные коридоры в Донецкой области, повысить прозрачность и эффективность рассмотрения запросов на пересечение. Кроме этого ООН напомнила группировке, что нельзя шантажировать людей тем, что, выехав, они могут не вернуться в ближайшее время домой – подобные заявления люди подписывают по требованию членов «ДНР» на КПВВ «Еленовка».



Правительству Украины в ООН порекомендовали воздержаться от введения более жестких ограничений на КПВВ, чем те, которые предусмотрены для тех, кто пересекают государственную границу.