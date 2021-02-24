Отмена штрафов за проезд из ОРДЛО через Россию: Подготовлен законопроект

В ближайшее время в Верховную Раду подадут законопроект об отмене штрафов для жителей ОРДЛО, которые приезжают на подконтрольную украинской власти территорию через Россию. Об этом сообщил в своем видеоблоге народный депутат Украины Муса Магомедов.



Он прокомментировал вопрос, почему так долго с представителями Госпогранслужбы обсуждается вопрос отмены штрафов для тех, кто едет из Донецка и Луганска на подконтрольную часть Украины через Россию, в то время как в админкодексе Украины есть статья 18 «Крайняя необходимость».



«Пограничники рассматривают ситуацию каждый под своим углом зрения, и они кого-то штрафуют, кого-то нет, у кого-то просто берут взятки. Об этом знаем мы все, но для того, чтобы выбить почву из-под этого, нужно менять закон», – сказал Магомедов.



Он отметил, что такой законопроект подготовлен, в самое ближайшее время он будет подан на регистрацию в парламент.



«Но это длинный путь, такой закон крайне трудно будет провести через Раду, потому что противников этому тоже достаточно, к сожалению», – подчеркнул нардеп.



Он сообщил, что также будет подано обращение на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьер-министра – министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова и министра внутренних дел Арсена Авакова.



«Где четко указано, конкретно на какую статью ссылаясь они могли бы эту проблему решить», – добавил Муса Магомедов.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с марта 2020 года ограничили перемещение граждан через подконтрольные им КПВВ в Донецкой и Луганской областях, установив особые правила проезда. Например, «ДНР» пропускает лишь по понедельникам и пятницам и только через КПВВ «Еленовка». Кроме того, должна быть уважительная причина на проезд, а выезжающие из ОРДЛО подписывают заявление о невозвращении до улучшения эпидемической ситуации. «ЛНР», в свою очередь, пропускает каждый день, но пройти пропускной пункт «Станицу Луганскую» можно раз в месяц. Поэтому для большинства жителей неподконтрольных районов единственным способом попасть на подконтрольную территорию есть проезд через Россию.



Однако такой проезд является незаконным, ведь гражданин пересекает украинско-российскую границу в сторону России в участке, где Украина ее не контролирует. Въезжая на территорию Украины из России граждане получают штраф за незаконное пересечение границы.



Народный депутат Верховной Рады Муса Магомедов в своем видеоблоге рассказал о порядке действий для граждан, которых штрафуют при проезде на подконтрольную украинской власти территорию из временно оккупированных районов Донбасса через Россию, чтобы избежать штрафа.



В декабре 2020 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что Украина может отменить штрафы за пересечение неподконтрольного участка границы с Россией на Донбассе для местных жителей.