Министерство цифровой трансформации представило план цифровизации государственных услуг. Он включает 94 проекта в разных сферах.
Этот план представляет из себя публичный каталог, в котором размещены все статусы и описания проектов, а также дедлайны и указаны ответственные за реализацию.
В частности, есть раздел «Реинтеграция», который предусматривает цифровизацию существующих услуг для переселенцев и жителей временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма. В разделе указано три направления.
Первое. Цифровая трансформация доступа к публичным услугам внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях (е-ВОТ):
Все три продукта планируется запустить 30 декабря 2021 года.
Второе. Цифровая трансформация восстановления и развития прилегающих к временно оккупированным территориям регионов (е-Восстановление):
Третье. Цифровая трансформация в сфере защиты прав и свобод человека (е-МинРе):
В целом, в каталоге указаны планы цифровой трансформации на следующие три года в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и т.д. Минцифры будет реализовывать эти проекты с профильными министерствами.