Министерство цифровой трансформации представило план цифровизации государственных услуг. Он включает 94 проекта в разных сферах.



Этот план представляет из себя публичный каталог, в котором размещены все статусы и описания проектов, а также дедлайны и указаны ответственные за реализацию.



В частности, есть раздел «Реинтеграция», который предусматривает цифровизацию существующих услуг для переселенцев и жителей временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма. В разделе указано три направления.



Первое. Цифровая трансформация доступа к публичным услугам внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях (е-ВОТ):

оформление справки ВПЛ;

денежная помощь на проживание ВПЛ;

дистанционная идентификация личности.

Все три продукта планируется запустить 30 декабря 2021 года.



Второе. Цифровая трансформация восстановления и развития прилегающих к временно оккупированным территориям регионов (е-Восстановление):

автоматизированная система компенсации за разрушенное жилье (запуск 30 декабря);

автоматизированная система предоставления льготных кредитов на ипотеку (30 июня);

автоматизированная система для получения временного социального жилья (30 июня).

Третье. Цифровая трансформация в сфере защиты прав и свобод человека (е-МинРе):

е-Услуги иностранцам: онлайн-сервис ходатайство на проживание иностранных журналистов и онлайн сервис согласования доступа иностранцам на временно оккупированную территорию (запуск 30 июня);

помощь пострадавшим — онлайн-сервис для подачи заявления на выплату лицам незаконно лишенным свободы и членам их семей (30 декабря);

е-Язык коренных народов — онлайн-сервис для изучения и популяризации языков коренных народов (30 декабря.

В целом, в каталоге указаны планы цифровой трансформации на следующие три года в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и т.д. Минцифры будет реализовывать эти проекты с профильными министерствами.