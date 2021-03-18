Президент Владимир Зеленский бросил вызов украинским олигархам

Санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его окружения были введены в Украине в феврале, далее под удар уже американских санкций попал еще один олигарх – Игорь Коломойский. Кто будет следующим в этом списке и насколько реальна деолигархизация украинской политики и экономики – анализируют «Новости Донбасса».



Не успели утихнуть страсти вокруг удара по империи кума Путина в Украине, как в марте другому украинскому олигарху Игорю Коломойскому объявил о санкциях Госдепа лично Госсекретарь США Энтони Блинкен. Экс-чиновнику и членам его семьи теперь запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.



Причина санкций – коррупция в 2014 – 2015 годах, когда Коломойский руководил Днепропетровской облгосадминистрацией при президенте Петре Порошенко. Прошло почти 7 лет, но меры приняли только сейчас.

Журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко считает, что причины происходящего связаны со сменой высшего политического руководства США.



«Поменялась администрация [президента США] и они сразу пытаются показать нетерпимость к олигархам и выбрали очень такую одиозную цель, которая имеет консенсус в Америке, что он [Коломойский] вреден для цивилизованного мира и Украины в том числе. Что касается Украины, то здесь тоже нужно подтолкнуть Украину к активной деолигархизации, борьбы с коррупцией и уменьшению влияния Коломойского», – говорит Лещенко.



Введет ли Украина санкции против Коломойского?



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает американские санкции: «Что касается санкций в отношении бывших собственников ПриватБанка, мы поддерживаем это решение, мы работаем над тем, чтобы вернуть деньги... а вот фамилии тут не имеют никакой разницы. Но мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс"».



А пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в интервью так ответила на вопрос о вероятности введения санкций против Игоря Коломойского: «Посмотрим, я же не гадалка».



Еще на президентских выборах оппоненты пытались связать Владимира Зеленского с Игорем Коломойским, но после избрания, считают эксперты, позиция президента изменилась.

Игорь Коломойский попал под санкции США. Фото: «Днепр»

«Когда Зеленский стал президентом он понял – есть государство, и он должен защищать интересы государства. И в этом смысле он действует против Коломойского», – говорит политолог Владимир Фесенко.



Старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский считает, что нет примеров, когда в стране, где есть много олигархов, президент становился на сторону одного из них и был бы его марионеткой.



«Это просто не выгодно президенту. Он, получив всю полноту власти, заинтересован стать арбитром над всеми олигархами», – отметил Дубровский.



Президенты меняются, олигархи остаются



За последние 20 лет список самых влиятельных людей в Украине не обновлялся – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Дмитрий Фирташ.

Круг олигархов не менялся за все годы независимости Украины. Коллаж: «Лига»

«Олигархами у нас считают людей не просто самых богатых в Украине. А тех крупных бизнесменов, которые имеют политические инструменты влияния на политику. Это либо контроль и влияние на конкретные политические силы, либо на часть народных депутатов, либо есть свои лоббисты в правительстве. А также они имеют свои телеканалы. Потому что телеканалы – это инструмент влияния на общественное мнение и на политический процесс», – пояснил политолог Владимир Фесенко.



Ринат Ахметов – бизнесмен, который всегда стремился поддерживать отношения с властью и пытался сосуществовать с любым президентом Украины.



Ахметов – монополист на энергетическом рынке Украины. Политическую карьеру олигарх забросил в 2012 году, но контроль над популярными в стране политическими медиаресурсами сохраняет по сей день.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. Фото: «Шахтер»



«Он очень сильно интегрирован в политическую жизнь, он "застолбил" за собой такие позиции, которые делают какой-либо конфликт с ним очень опасным для любой власти в Украине. С одной стороны он контролирует большую часть тепловой электрогенерации и добычи угля для нее. Если что-то начнется с компанией ДТЭК, то большая часть Украины может остаться без электрики», – говорит Владимир Дубровский.



До 2017 года под контролем компаний Ахметова оставался ряд предприятий на оккупированной территории, до так называемой национализации группировок «ДНР», от которой бизнес Ахметова пострадал. Но сейчас украинский олигарх может оказаться под подозрением в Украине.



«Харьковские соглашения» как политический приговор



На последнем заседании Совет национальной безопасности и обороны поручил проверить, была ли государственной изменой ратификация народными депутатами в 2010 году «Харьковских соглашений». Тогда звучали заявления, что Украина получила скидку на газ в обмен на продление сроков аренды базы для Черноморского флота России в Крыму. Это, по мнению СНБО могло формально создать предпосылки для захвата полуострова в 2014 году. Среди тех нардепов, кто проголосовал, есть и Ринат Ахметов.



Петр Порошенко, как экс-министр иностранных дел, «Харьковские соглашения» также поддерживал. В 2010 году он высказался об этом в телевизионном эфире: «Я убежден в том, что никакой геостратегической необходимости о существенном усилении, о глобальной глубокой модернизации Черноморского флота не существует. Флот имеет ограниченный район действия».



Политологи говорят: претензии можно предъявлять подписантам, а депутаты не несут прямой ответственности за голосования. Повестки, допросы и судебные слушания могут растянуться на несколько лет.



«Политически и символически это очень важный шаг. Всем, кто проголосовал за "Харьковские соглашения", сказали – ребята, вы совершили преступление против народа, вы способствовали тому, что Россия захватила контроль над Крымом. Это такой политический приговор, политическая черная метка. А юридические риски пока, на мой взгляд, носят относительный характер», – отметил Владимир Фесенко.



Санкции могут коснуться и беглого олигарха



Также СНБО рассматривал вопрос отключения газа в Донецкой области компанией «Донецкоблгаз», назначена проверка. В случае нарушений компанию хотят национализировать.



«Формально компания, которая владеет структурой "Донецкоблгаз", она имеет базу в Гонконге. Но как всегда это бывает, за формальным владельцем есть реальный бенефициар. Те реальные владельцы, которые получают основную прибыль. В данном случае речь идет именно о Курченко», – расказал Владимир Фесенко.



Сергей Курченко – украинский олигарх, сбежавший в Россию в 2014 году. Именно он, по данным ряда СМИ, контролирует часть промышленности Донбасса на неподконтрольных территориях.

Сергей Курченко сбежал в Россию и оттуда контролирует промышленность в ОРДЛО

По словам Фесенко, беглый олигарх Курченко небезосновательно подозревается не в том, что просто живет в России и что был причастен к режиму Януковича.



«Он имеет прямое отношение к экономике ОРДЛО и финансированию деятельности сепаратистских властей, которые у нас считаются террористическими. Можно четко сделать вывод – в числе объектов, которые сейчас будут разрабатывать активно, будут именно господин Курченко и его активы в Украине», – считает политолог.



Долговременная политика



Борьба государства с олигархами – это ответ на запрос части общества. Об этом в стране говорят минимум 15 лет. Но удастся ли это сделать, учитывая тотальный контроль этих людей над самыми уязвимыми сферами украинской экономики? Эксперты считают, что в Украине положено начало такой борьбе.



«Здесь должна быть системность, последовательность и в то же время гибкость. Поэтому я думаю, что все последние решения, в том числе решения СНБО, – здесь речь идет о долговременной политике. То что мы видим сейчас это только начало», – заключил Владимир Фесенко.