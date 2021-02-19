Медведчук и его жена попали под санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины включил народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Виктора Мдведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве. Причиной указано «финансирование терроризма».

Всего санкции введены по отношению к 8 лицам и 19 компаниям.



Среди остальных человек, которые попали под санкции:

Константин Вацьковский –гражданин РФ

Виталий Донченко – гражданин РФ

Сергей Лисогор –гражданин РФ

Александр Маслюк – гражданин РФ

Михаил Попов – гражданин РФ

Гражданка Украины Наталия Лавренюк, которая является гражданской женой народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

По словам Данилова, под санкции попали компании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, а также компании, части которых зарегистрированы в Молдове и других странах. В том числе ограничения коснулись пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту «Киев – Москва».



Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк – российские бизнесмены, которые владеют или являются руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией «Дон-Экспорт» (Донецк, Ростовская область), основной деятельностью которой названы грузовые перевозки.



Лисогор является директором ООО «Торговый дом Донские угли» (Ростов-на-Дону), которым владеют Маслюк и Донченко.



Санкции ввели на все имущество, которое есть в собственности этих лиц.



Решение СНБО вводится в действие указом президента страны.



Дополняется…