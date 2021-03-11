Служба безопасности Украины проверит обстоятельства голосования по ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году на предмет признаков госизмены со стороны народных депутатов VI созыва. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания в четверг.



Он пояснил, что данный вопрос возник в ходе обсуждения стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма и Севастополя.



«Готовясь к этому вопросу, в аппарате СНБО изучали документы, которые у нас находятся. В 2008 году было принято решение СНБО о том, что на протяжении двух месяцев Кабмин должен был предложить законопроект об урегулировании вопроса выхода Черноморского флота РФ в 2017 году», – рассказал Данилов.



По его словам, по неизвестным причинам этот законопроект не был разработан, что повлекло тяжелые последствия.



«Мы считаем, что это был первый кирпич, который дальше начал разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые "Харьковские соглашения", которые в беспрецедентно короткий промежуток времени, через 4 дня после подписания их в Харькове, были ратифицированы депутатами Верховной Рады», – отметил секретарь СНБО.



Он напомнил, что голосование в парламенте по этому вопросу состоялось 27 апреля 2010 года во время каденции народных депутатов VI созыва.



«Есть отдельное поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ будет считать необходимым, оно должна открыть производства по 111 ст. УК за госизмену по отношению к соответствующим лицам», – сообщил Данилов.



Он отметил, что часть голосовавших за «Харьковские соглашения» продолжают находиться в украинской политике, некоторые претендуют на выскоие должности.



«А следствие того голосования – это оккупированный Крым и большие проблемы в Донецкой и Луганской областях», – подчеркнул секретарь СНБО.