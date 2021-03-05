США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.



Он публично назвал Коломойского причастным к коррупции.



Олигарху и его ближайшим родственникам — жене Ирине Коломойской, дочери Анжелике Коломойской и сыну Израилю Цви Коломойскому — теперь запрещен въезд в США.



Госсекретарь уточнил, что санкции введены из-за действий Коломойского на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2014-2015 годах.



«Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, подрывающих верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы своего правительства, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть в своих личных интересах», — подчеркнул Блинкен.



При этом глава Госдепартамента выразил обеспокоенность по поводу «нынешних и продолжающихся усилий Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу ее будущему».

(2/3) Хоча ця міра стосується діянь під час його перебування на посаді, нинішні безнастанні спроби Коломойського похитнути демократичні процеси та інститути України становлять серйозну загрозу її майбутньому. pic.twitter.com/WDhZC0hvQs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2021

По словам Блинкена, это решение подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины.



Госсекретарь добавил, что его ведомство и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы «способствовать ответственности коррумпированных субъектов в этом регионе и во всем мире».

В США Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова подозревают в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые они затем отмыли в США. По данным американских правоохранителей, будучи владельцами ПриватБанка, Коломойский и Боголюбов, вывели деньги, которые затем использовали, чтобы создать бизнес-империю в США. Украинские олигархи переводили деньги через большую сеть фирм, чтобы скрыть их происхождение.



Коломойский и партнеры купили в США коммерческую недвижимость в Огайо и Техасе, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе.



Министерство юстиции США уже подало три гражданских иска в суд с требованием конфисковать недвижимость Коломойского и Боголюбова в Луисвилле, Далласе и Огайо.