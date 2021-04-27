Постановочное «единство русских», или Почему Путин «забыл» о Донбассе

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Фото: пресс-служба Кремля

Группировки «ДНР» и «ЛНР» провели форум «Единство русских», на котором презентовали свою программу по «поддержке» русскоязычного населения Украины. Тем временем Россия начала отводить войска от границ Украины, и на уровне президентов двух государств активизировалась тема переговоров. О чем говорит изменение ситуации — разбирались «Новости Донбасса».



Пропагандисткая «защита русских»



Глава «ДНР» Денис Пушилин на форуме, которые прошел 22-23 апреля в Донецке, заявил, что в непризнанных «республиках» «решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины».



А в Госдуме России уже рассматривают законопроект, упрощающий процедуру получения украинцами российского паспорта.



Однако в программе, которую представили группировки «Л-ДНР», речь шла не только о российских паспортах. В ней заявлено, что жители Украины смогут обратиться к «Л-ДНР» за помощью, в том числе и финансовой, если их притесняют по языковому признаку, для издания русскоязычной литературы и по другим вопросам.



Сами жители подконтрольной Украине территории, опрошенные журналистами «Новостей Донбасса», отбросили необходимость в такой поддержке.

По мнению экспертов, такой форум и озвученные на нем заявления имеют лишь пропагандистскую ценность.



«Вся эта пропаганда — дешевка. И я не вижу никаких "плюшек", которые бы могли заинтересовать жителей даже Донецкой и Луганской областей переезжать в Донецк или Луганск, потому что все-таки на подконтрольной Украине части этого региона и более стабильные условия, и ситуация прогнозируемая, больше возможностей для развития и для путешествий, поиска работы и тому подобное», — говорит политолог Владимир Фесенко.



Аналитик Московского центра Карнеги Константин Скоркин убежден, что подобными заявлениями «Л-ДНР» просто отыгрывают свою роль опорных пунктов «русского мира» в Украине.



«Потому что концепция собственно у них такая, что "ДНР" и "ЛНР" — это такие анклавы "русского мира", как бы такая сфера влияния России, которая будет опорным пунктом "русского мира", с которого, соответственно, будет продолжаться дальнейшая экспансия в Украину», — пояснил Скоркин.

Русский форум в Донецке

Признания не дождались



Предполагалось, что во время форума главы так называемых «ДНР» и «ЛНР» поприветствуют решение президента РФ Владимира Путина о признании, которое он якобы мог объявить 21 апреля во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию.



Депутат «народного совета ДНР» Валерий Скороходов в эфире одного из сепаратистских телеканалов подтвердил, что такого признания в «ДНР» ждут, как чуда, уже 7 лет.



«Не говорю, что сегодня должно свершиться чудо и признание нашей республики или еще что-то. Да, мы несомненно с 2014 года ждем», — заявил Скороходов.



Но конца и края такому ожиданию не предвидится. Политолог Владимир Фесенко уверен, что Путину по-прежнему не выгодно включать в состав России отдельные районы Донбасса — это противоречит его стратегии.



«Он нацелен на другое — он хочет использовать стратегию-тактику троянского коня, чтобы эти две так называемые "республики" вошли в состав Украины и сохранили практически полную независимость на правах широчайшей автономии по сути как протектората России. И через них Россия будет влиять на политику Украины: как внутреннюю, так и внешнюю», — рассказал Фесенко.

Путин не упомянул Донбасс в послании к Федеральному собранию. Фото: пресс-служба Кремля

Почему Путин «забыл» о Донбассе



Во время своего выступления президент России не то, чтобы о признании «ДНР» и «ЛНР» не сказал, он даже слово «Донбасс» не произнес. Вместо этого, наряду с указанием вектора российской внутренней политики, Путин отправляет знаки и странам Запада, те же их получают и пытаются спрогнозировать дальнейшее поведение Москвы. Но миру было сказано немного — основная часть выступления была посвящена проблемам внутри России.



Аналитик «Донецкого института информации» Виталий Сизов считает, что Путину нет смысла заниматься проблемами небольших территорий Донбасса, когда разыгрываются более крупные политические и экономические карты.



«Нет смысла рисковать какими-то дальнейшими санкциями, проблемами ради этих территорий небольших, включения их в состав либо признания, либо остановки строительства газопровода — это совсем не то. Поэтому естественно в преддверии выборов грядущих в РФ он решил сосредоточиться на внутренних проблемах», — поделился мнением Сизов.



Эксперты говорят, что послание было озвучено в таком виде, потому что у правящей партии «Единая Россия» самый низкий за всю историю рейтинг, а на носу парламентские выборы и у россиян есть запрос на решение их проблем, основные из которых — социально-экономические.



К тому же, говорит Виталий Сизов, наблюдается деэскалация ситуации вблизи украинских границ и на линии соприкосновения, и было бы не логично на месте Путина повышать градус напряженности. Кроме того, в РФ решили, что они получили некий бонус в виде прямых переговоров с США.



Зеленский ищет встречи с Путиным



Характерная черта политики президента Украины Владимира Зеленского — поиск личных встреч и прямых переговоров с Путиным. И в этот раз с целью снизить напряжение в регионе и в конце концов прийти к полной деэскалации Зеленский предложил Путину личную встречу прямо на Донбассе.

Владимир Зеленский предложил Путину встретиться. Фото: Офис президента

«Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил Зеленский в недавнем видеообращении.



На Донбассе Путин встречаться отказался и предложил обсудить украино-российские отношения в Москве. «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал Путин.



Однако при этом российский президент в очередной раз отметил, что вопрос Донбасса нужно обсуждать в первую очередь не с ним.



«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР», — заявил Путин.



Эксперты оценивают эти заявления по-разному.



«Вот эта его реакция о том, что он готов встретиться, но по серьезному поводу по официальной процедуре и в Москве, — это неплохо. И мне кажется, что сейчас мяч на стороне Зеленского, неплохо, что он как бы ищет встречи с Путиным. Значит, надо как-то на это реагировать», — комментирует ситуацию учредитель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.



«Зачем ему [Путину] встречаться с президентом Украины, признавая свое влияние на этот процесс. Он говорит: я не при чем, — идите разговаривайте, у вас там внутренний гражданский конфликт. Поэтому тут его позиция последовательна, и удивительно было бы ждать принятия этого приглашения», — считает аналитик «Донецкого института информации» Виталий Сизов.



Могут ли произойти переговоры с «Л-ДНР»



Месседж президента России сразу уловили в Донецке и Луганске — главы группировок «ЛНР» и «ДНР» в тот же день тоже предложили Владимиру Зеленскому личную встречу.



«Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линии соприкосновения, а отправиться туда самому для честного и открытого диалога с нами», — заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.



Ему практически вторил глава «ЛНР» Леонид Пасечник, который также обратился к Зеленскому и заявил, что «готов встретиться в любой точке линии соприкосновения».



Украина выдерживает последовательную позицию — никаких прямых переговоров с сепаратистами, дабы не легитимизировать незаконные власти в Донецке и Луганске, ведь они ее получили захватническим путем под руководством России. К тому же группировки «ЛНР» и «ДНР» полностью подконтрольны Кремлю и никакой субъектности и самостоятельности не имеют.



Но не все так считают, есть и сторонники переговоров с непризнанными «республиками».



«По поводу встречи с "ДНР" я давно являюсь сторонником того, что нужно вести прямые переговоры. Это не уровень президента. Должны быть отдельные переговорщики, но он должен быть официальным. Почему наша официальная власть бегает от этих переговоров — мне непонятно», — рассуждает Энрике Менендес.

Кремль склоняет Зеленского к прямым переговорам с «Л-ДНР». Фото: Офис президента

Своеобразный пин-понг предложений встреч в различных форматах и местах пока закончился заявлением от советника президента России Дмитрия Козака. Он предлагает провести совместную встречу лидеров стран Нормандского формата на Донбассе, но при участии представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал такую комбинацию размытием формата переговоров.



«Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО — как то, что может размыть саму идею переговоров», — прокомментировал Подоляк.



Он также подчеркнул, что участие представителей «Л-ДНР» не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются «еще одним лицом российской стороны».



Эскалация может возобновиться



Аналитик Московского центра Карнеги Константин Скоркин отмечает, что в целом, несмотря на спад эскалации, принципиальных изменений в подходах к решению проблемы Донбасса не произошло.



«В принципе все осталось... эскалация немного спала, начинает спадать. Но в целом позиции сторон остались те же самые, поэтому сильно обнадеживаться, что наступит какая-то теперь новая эра, не стоит, потому что основы, которые привели к этой конфронтации и к эскалации, — они остаются, и она в любой момент может возобновиться», — подытожил Скоркин.