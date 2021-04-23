Предложение РФ о переговорах с участием «Л-ДНР» может размыть саму их идею, заявили у Зеленского

Встреча в Нормандском формате на Донбассе с участием представителей группировок «Л-ДНР» может размыть саму идею переговоров. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».



Он отметил, что украинская сторона всегда выступала только за конструктивный подход к переговорам, поскольку нужен результат. На сегодня есть разные переговорные форматы – лидеров «нормандской четверки», политических советников, Трехсторонняя контактная группа и Совместный центр по контролю и координации.



«Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО – как то, что может размыть саму идею переговоров», – сказал Подоляк.



Он подчеркнул, что участие представителей «Л-ДНР» не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются «еще одним лицом российской стороны».



«Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы», – добавил Подоляк.



В то же время, по его мнению, предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе «дают шанс на создание нового особого формата для диалога, который может быть эффективным и действовать одновременно с сохранением и развитием других переговорных линий».

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак озвучил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти непосредственнно на Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Он также обвинил украинскую власть в том, что «все усилия нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска».



20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.