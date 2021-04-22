Президент России Владимир Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



Об этом Путин сказал во время встречи с Александром Лукашенко в Москве, фрагмент которой показал телеканал «Россия 24».



«Возникает вопрос: что мы хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда, в первую очередь, руководство Украины должно встречаться с руководителями республик "ДНР" и "ЛНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран», — сказал Путин, причислив к таким «третьим странам» Россию.



Как считает российский президент, «в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения».



Путин добавил, что если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то готов принять Зеленского «в любое удобное для него время».

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться и провести переговоры в любой точке Донбасса. Украинские власти считают Россию стороной конфликта на Донбассе, указывая на подконтрольность «Л-ДНР» Москве и на предоставление российской военной и финансовой поддержки сепаратистам. В свою очередь РФ отказывается признавать себя стороной конфликта.