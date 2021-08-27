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Спецпроект: Добыча газа под Святогорском. Что может получить местная громада?

Дарья Фрай
27 августа 2021, 13:35

Спецпроект: Добыча газа под Святогорском. Что может получить местная громада?

На территории Святогорской громады в Донецкой области есть потенциал для добычи газа. Национальная компания «Нафтогаз» планирует начать разведку запасов газа, отремонтировать пробуренную еще в советские времена скважину и пробурить новые. Некоторые местные жители обеспокоены возможными последствиями такой деятельности. Грозит ли это экологии и какую выгоду может получить Святогорская объединенная территориальная громада (ОТГ)? 

Новость о добыче газа в Донецкой области обсуждается уже более полугода как в СМИ, так и в социальных сетях. Все это началось после того, как 14 января «Нафтогаз Украины» и его компания «Укргаздобыча» сообщили о запуске в разработку первого месторождения газа плотных пород — Святогорского. Оно находится в середине Юзовской площади, на рубеже Донецкой и Харьковской областей. С тех пор родилось немало домыслов и фейков. О некоторых из них «Новости Донбасса» уже писали ранее.

По мнению местных жителей, бурение скважин может серьезно навредить экосистеме: воды в колодцах станет меньше, повысится радиационный фон, пострадают грунты. «Нафтогаз» десятилетиями добывает газ в соседних – Харьковской и Полтавской областях. Чтобы познакомить жителей Донецкой области с таким процессом, компания организовывала ознакомительную экскурсию. В одну из таких поездок отправились депутаты и чиновники Святогорска и Славянска, общественные деятели. Были среди них и противники бурения.

Делегация отправилась в соседнюю Харьковскую область. Здесь бурится скважина № 41 Максальского месторождения, и она идентична той, которую планируют возвести на Донетчине. 

Представители «Укргаздобычи» уверяют: работы соответствуют всем экологическим стандартам и нормам, которые сейчас есть в мировой практике, и позволяют сохранить как ландшафт, так и грунтовые воды.

Чего боятся местные жители и что говорят специалисты?

Одно из главных опасений жителей Святогорской громады — как утилизируется отходы бурения? При бурении любой скважины используют буровой раствор. Он непрерывно циркулирует в скважине. Когда он выходит наверх, его отделяют от породы и жидкость снова попадает в скважину. Сама порода с водой и сопутствующими компонентами бурения, попадает в специальные шламовые амбары. От отходов бурения грунт надежно изолирован: дно амбара выстелено специальным волокном и пленкой. 

«Буровой раствор сам по себе дорогой, его всегда используют повторно. Не выливают, не выбрасывают, а вывозят на другую буровую или продают другим компаниям. Возможно, выглядит эта жидкость не очень привлекательно, но она очень дорогая. Это такой длинный цикл жизни бурового раствора», — рассказывает буровой мастер Николай Матчишин.

Как уверяют сотрудники «Укргаздобычи», производство никак не влияет на состояние грунта и воды. Как доказательство в компании указывают на сельскохозяйственные поля, расположенные в нескольких десятках метров от вышки.

Жители Святогорской громады ранее выступали против разработки газа не только опасаясь экологических последствий. Еще они хотят сохранить уникальную природу своей местности. К примеру, не так давно жители Святогорска выступили против того, чтобы скважину бурили рядом с национальным природным парком «Святые горы».  Активисты планируют создать ландшафтный заказник местного значения и уже направили обращение к главе Донецкой облгосадминистрации. «Нафтогаз» пошел на встречу жителям и отказался от бурения на участке, где планируется создать заказник.

Что получат жители громады?

Добыча газа может принести Святогорской объединенной территориальной громаде социальные инвестиции.

«На данный момент в нашем приоритете Крестыщенский округ. Потенциальные проекты это водообеспечение, освещение, проект реконструкции и покупки необходимого оборудования для фельдшерского пункта», — рассказывает руководитель проектов регионального развития компании «Укргаздобыча» Виталий Чудак.

Виталий Чудак

Он отмечает, что главное преимущество для громады заключается в том, что компания еще не начала добывать газ, но уже готова инвестировать в эту местность. По его словам, в текущем году компания готова инвестировать более 24 миллионов гривен. К тому же, громада будет пользоваться частью улучшенной инфраструктуры в регионе. Например, дорогами, которые будут построены или отремонтированы компанией для своей деятельности.

Еще один бонус — процент от рентной платы. Его получает как местная громада (3%), так и областной бюджет (2%). Это плата за пользование природными ресурсами.

«Каким образом территориальная громада распределяет этот ресурс — это их дело. Это решается депутатами на сессиях. Будь то ремонт дороги, развитие инфраструктуры, приобретение транспорта, любые потребности», — говорит заместитель начальника управления «Шебелинкагаздобыча» Евгений Баранов.

Как долго в бюджет громад сможет поступать рентная плата, зависит от продолжительности добычи газа. Она в свою очередь зависит от объемов газовых залежей в недрах. Одна скважина может иметь один газовый горизонт, а вторая несколько этажей газоносности. Когда нижний заканчивается, его изолируют и переходят на другой. Таким способом скважина может работать 30 или даже 40 лет. За это время местные власти смогут существенно улучшить инфраструктуру своих ОТГ и работать над дальнейшим развитием громады.

На Славянской площади Юзовского месторождения до 2030 года хотят пробурить 15 скважин, которые ежегодно могут давать около 5 миллиардов кубометров газа.

Правда, заранее невозможно спрогнозировать сумму, которая будет поступать бюджет той или иной громады. Все будет зависеть от цены и объема добытого газа.

Как живут громады, где уже добывают газ? 

Глава Донецкой ОТГ Анатолий Ноздрачев, считает, что нельзя отказываться от столь крупных, амбициозных проектов. Громада, которую возглавляет Ноздрачев, находится в Харьковской области. В той местности «Шебелинкагаздобыча» уже добывает газ: на территории поселка Донец – 53 скважины, в соседней Шебелинке – 109 скважин, в селе Пятигорское – 203 скважины. За полгода местная громада получила более 40 миллионов гривен ренты. Это большая часть бюджета новосозданной громады. Также сюда продолжают вкладывать социальные инвестиции.  

«За 4 месяца мы выиграли 3 конкурса. Это скейтплощадка на 100 тысяч гривен от ”Укргаздобычи” и спортивные площадки на 700 тысяч гривен. Кроме того, бюджет ОТГ сегодня составляет более 200 миллионов гривен, с субвенцией 250 миллионов гривен. Поверьте мне, уже есть понимание, куда вкладывать в первую очередь средства для возрождения инфраструктуры», – рассказал глава Донецкой ОТГ Анатолий Ноздрачев.

Анатолий Ноздрачев

Как отметил глава ОТГ, доля поступлений в бюджет от предприятия «Укргаздобыча» составляет 75% от общего бюджета громады в 2021 году. В прошлом году, до объединения громад, рентная плата составляла 20 миллионов гривен. Сейчас за счет увеличения цены на газ по ренте наблюдается значительное перевыполнение.

Газ в селе добывают с 1950-х годов. За это время местные жители не почувствовали никаких ухудшений в экологии. Но при этом есть видимые финансовые вложения в развитие села. Например, современный спортивный комплекс «Газовик».

Здесь есть бассейны, тренажерные и спортивные залы, сауна, теннисные корты и другое.

Как рассказывают сотрудники комплекса, заниматься и проводить соревнования в небольшую ОТГ приезжают даже из Харькова. 

Оплата труда сотрудников и содержание «Газовика» полностью обеспечивает «Нафтогаз».

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