На оккупированной Луганщине кадровый дефицит из-за мобилизации в армию РФ: ситуация катастрофическая – ОВА

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В оккупированной Луганской области неутешительные последствия принудительной мобилизации ощутимы не только для отдельных специальностей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, ситуация катастрофическая почти во всех областях деятельности.



«В настоящее время на учете в местных центрах занятости состоит только 288 человек. Однако потребность рынка труда составляет около 12 000. Кадровый дефицит, возникший из-за произвола военкоматов, не в состоянии остановить российские программы по приглашению за деньги учителей, врачей, работников культуры из регионов РФ», – заявил начальник ЛОВА.

Напомним, что на Луганщине оккупанты запретили несовершеннолетним ночью выходить из дома, «ЛНР» приняла «закон».