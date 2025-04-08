Оккупанты на Херсонщине и Запорожье опрашивают о доносах

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей местным жителям начали звонить неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками так называемого «социологического центра». Об этом сообщают активисты движения «Жовта Стрічка».



Звонки, как утверждается, проходят «по поручению оккупационной администрации». Помимо стандартных вопросов об уровне «доверия к власти» и отношении к так называемой «спецоперации», собеседникам задают вопросы, касающиеся готовности доносить на окружающих.

В частности, спрашивают:

«Знаете ли вы, как и о чём можно сообщить в полицию?»

«Приходилось ли вам сообщать об экстремистских или антироссийских поступках?»

«Как именно администрация может улучшить механизм сообщения об экстремизме, чтобы вы им пользовались?»

В украинском сопротивлении считают такие действия очередной попыткой давления и внедрения страха среди гражданского населения.

Ранее в оккупированной Луганской области россияне анонсировали принудительное выселение украинцев, которые не получили российские документы.