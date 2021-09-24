Новая попытка объединения «ДНР» и «ЛНР». Зачем это Кремлю и Донецку с Луганском?

Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Фото с сайта главы «ЛНР»

Группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о намерении объединить экономик. Якобы это даст им только плюсы: отмена таможенных пошлин, ликвидация пунктов пропуска между Донецком и Луганском, рост благосостояния местных жителей. При этом все 7 лет подконтрольные России формирования сопротивлялись идее объединения — оправданий было много. Но что же случилось теперь и что на самом деле будет значить объединение — разбирались «Новости Донбасса».







Сообразили на двоих



Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник 15 сентября подписали соглашение об экономической интеграции и создании единой таможенной территории.



Первый раз об объединении «ДНР» и «ЛНР» серьезно заговорили в начале этого года после форума «Русский Донбасс».



«Тогда [из Москвы] прислали четкую директиву. Но тогда они хотели сделать слияние Донецка Луганска и даже рассматривали проведение полноценных выборов», — отмечает в разговоре с «Новостями Донбасса» сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский. В январе его источники первыми сообщили о перспективе слияния.



В тот период на горизонте появился сбежавший в Россию после Евромайдана экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко, который сказал, что готов стать президентом «объединенной республики» Донбасса. На что Пушилин заочно ответил, что слияния «ДНР» и «ЛНР» невозможно из-за Минских соглашений.



За 7 лет вооруженного конфликта тема объединения «Л-ДНР» периодически поднималась, но так и не доходила до реализации. Причин может быть несколько: это и борьба за денежные потоки из России между самопровозглашенными властями, это и планы Москвы внедрить в Украину подконтрольных ей сепаратистов на своих условиях. Кроме того, РФ выгоднее приглашать на минскую переговорную площадку представителей двух «республик», чем одной.



В Минских соглашениях формально фигурируют отдельные районы Донецкой области (ОРДО) и отдельные районы Луганской области (ОРЛО).



«Для того, чтобы проводить, скажем так, вталкивание этих образований в структуру Украины, нужно, чтобы эти отдельные районы Донецкой и Луганской областей продолжали существовать в таком раздробленном политическом формате», — поделился мнением с «Новостями Донбасса» экономист и аналитик Алексей Кущ.



Уже не первая попытка объдиниться



Инициатива по объединению экономик и таможенного пространства не новая. В 2018 году Донецк и Луганск уже подписывали между собой точно такой же договор. Сейчас — все то же самое, только со стороны «ДНР» уже выступил не убитый Александр Захарченко, а Денис Пушилин.

Захарченко и Пасечник подписали протокол о намерениях тесного сотрудничества. Фото: Комсомольская правда

Но тогда ничего не получилось: «ДНР» и «ЛНР» как существовали обособленно друг от друга, так и продолжили. Как были между ними фортификационные сооружения, которые они называют «границей», так и остались.



Как говорят, есть и человеческий фактор.



«Даже эти люди-марионетки, они не хотят объединяться и есть взаимные большие опасения. Например, в Донецке очень боятся, там есть такой устойчивый миф, что Пушилин крайне непопулярен в народе, а вот у Пасечника есть рейтинг какой-то — процентов 20-25. Он якобы выходец из потомственной семьи силовиков: понятный, а не человек из МММ [как Пушилин], условно говоря. Если вдруг будут объединять, то руководителем этого объединения могут поставить Пасечника», — рассказал «Новостям Донбасса» журналист издания «Спектр» Дмитрий Дурнев.



Равнение на Ростов



В этот раз обещают, что объединение позволит к 2024 году создать 70 тысяч рабочих мест, увеличить среднюю пенсию в самопровозглашенных республиках почти в полтора раза, а зарплату — в 2,5 раза — до 35 тысяч рублей (около 13 тысяч гривен).



«Таким образом они отвлекают от социально экономических проблем. Сейчас. Мол, вот сейчас объединимся и экономика у нас будет классная, и граница будет упразднена, а зарабатывать будем больше. А при этом 47 шахт закрыли», — подчеркнул правозащитник Лисянский.



В январе 2020 года Пушилин уже уверял, что к 2022 уровень зарплат и пенсий поднимется до показателей Ростовской области. Сейчас средняя зарплата в этом регионе регионе составляет чуть больше 35 тысяч рублей. В ОРДО средний показатель — около 15 тысяч рублей (6 тысяч гривен). Судя по всему, к началу 2022 года повысить зарплаты уже не успеют. Получается, цель оставили той же, а дистанцию — увеличили.



«Это должно случится через четыре месяца. Но будет равна российским стандартам пенсии [и другие выплаты]? Нет, конечно. Сейчас пообещали еще что-то. Но я уверен, что это все уйдет в никуда», — уверен журналист Дурнев.

Т.н. пограничный пункт пропуска между «ДНР» и «ЛНР» в районе Дебальцево. Скриншот: телеканал «Юнион»

Кремлевский расклад



Экономист Алексей Кущ отмечает, что Кремль надеялся на интеграцию экономик непризнанных республик в украинскую по молдавско-приднестровскому сценарию, но такой формат оказался неприемлемым для Украины. Поэтому сначала попробовали внешнее экономическое управление, которым занималось ЗАО «Внешторгсервис». После провала такой модели, кураторы начали искать новую. По мнению эксперта, пока в Москве рассматривают вариант реализации Минские соглашений, политического слияния «ЛНР» и «ДНР» не будет.



«Когда в России решат для себя, что Минские соглашения выполнены не будут по той или иной причине, вот тогда уже за экономической интеграцией произойдет и политическая интеграция так называемых "ЛНР" и "ДНР". Они будут объединены в какой-то новый политический совместный проект. Но пока этого не произойдет, будет происходить такой синхрон в виде интеграционных процессов, будут объединяться экономики», — пояснил Кущ.



Вместо политического объединения на территории ОРДЛО могут попытаться унифицировать свое «законодательство», снять ограничения на проезд и так далее. В общем, создать некое подобие конфедерации непризнанных республик.



«[Создадут, например,] "Союз республик Донбасса" <...> В него будут входить два субъекта, которые так и будут разговаривать на минских переговорах — им это нужно для политического доминирования. Им необходимо объединение для того чтобы легче координировать вооруженное формирования. Сначала они сейчас границу уберут, потом они объединят два "парламента" и сделают общие вооруженные силы», — полагает правозащитник Лисянский.



Нынешняя инициатива объединения, вероятно, также связана с выборами в Госдуму России, и полностью «спущена» из Кремля. Все это делается, чтобы продемонстрировать: о жителях Донбасса помнят и светлое будущее уже не за горами. Правда, после выборов об этом всем могут снова забыть, как это уже происходило ранее.