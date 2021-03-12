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Глава «ДНР» снова отверг возможность объединения с «ЛНР»

12 марта 2021, 10:00

Глава «ДНР» снова отверг возможность объединения с «ЛНР»

Группировки «ДНР» и «ЛНР» не могут объединиться в единое формирование из-за Минских соглашений. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью российской газете «Аргументы и факты».

«А на Минской площадке мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — подчеркнул он.

Пушилин повторил свой тезис о невозможности объединения с «ЛНР», который он озвучил в мае 2020 года.

Отметим, что в Минских соглашениях нет терминов «ДНР» и «ЛНР» при этом есть формулировка «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы».

Именно к ним себя причисляют члены группировок «ДНР» и «ЛНР», а также Россия, которая поддерживает их и приглашает на заседания ТКГ.

Украинская сторона и западные страны неоднократно указывали, что эти люди подконтрольны России и даже получили российские паспорта. Сама РФ отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе, навязывая Киеву диалог с членами «Л-ДНР». Власти Украины на это не согласны.

В ОБСЕ, которая является модератором переговоров в ТКГ, объяснили участие членов «Л-ДНР» «инклюзивностью формата».

В конце января «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники сообщала о готовящимся объединении «Л-ДНР» в одно формирование. Как утверждается, вопрос об объединении Кремль хочет вынести на «Референдум Донбасса», однако в какой именно форме будет объединение еще не решено.

Возможность объединения «ДНР» и «ЛНР» также подтверждали источники «Новостей Донбасса».

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