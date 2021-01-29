Правозащитники узнали о возможном объединении «ДНР» и «ЛНР»

Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут объединиться в одно формирование. Об этом пишет «Восточная правозащитная группа» (ВПГ), ссылаясь на свои источники.



Как утверждается, вопрос об объединении хотят вынести на «Референдум Донбасса», однако в какой именно форме будет объединение еще не решено. По данным ВПГ, рассматривается вариант союза или полного слияния.



29 января в Донецке состоялось неформальное совещание, на котором, в частности, присутствовали:

депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко. Руководитель проекта «Реинтеграционный комитет Россия — Донбасс». По данным ВПГ, он отвечает перед администрацией президента Владимира Путина за процессы интеграции ОРДЛО с РФ;

депутат Государственной думы РФ Казбек Тайсаев. ВПГ называет его куратором неподконтрольного Донбасса от КПРФ. Курирует направления развития международного сотрудничества с левыми партиями и левыми профсоюзами других стран.

Также присутствовала руководитель госканала Russia Today Маргарита Симоньян и непосредственно главы «ЛНР» Леонид Пасечник и «ДНР» Денис Пушилин.



Отметим, что все эти люди действительно находились вчера в Донецке и приняли участие в форуме «Русский Донбасс».



Кроме того, по данным источников ВПГ, на встрече были «купола» от ФСБ.



«Группа приезжих деятелей из РФ сообщила главарям "республик" о том, что решение в Кремле о процессе объединения принято», — подчеркивают в «Восточной правозащитной группе».



При этом там указали, что в Луганске и Донецке есть «огромная внутренняя оппозиция», которая против объединения, потому что их «все устраивает».

Тема объединения «ДНР» и «ЛНР» уже неоднократно поднималась в информационном пространстве. В последний раз ее прокомментировал глава «ДНР» Пушилин в мае 2020 года.



Тогда он сказал, что такое объединение нецелесообразно по ряду причин, одной из которых являются Минские соглашения. Пушилин добавил, что у «ДНР» и «ЛНР» отличается «законодательная база», а также разное «экономическое и промышленное подспорье».