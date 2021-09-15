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«ДНР» и «ЛНР» договорились об объединении таможни

15 сентября 2021, 19:24

«ДНР» и «ЛНР» договорились об объединении таможни

Группировки «ДНР» и «ЛНР» подписали «договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции». Это произошло после анонсированного создания «единой экономической зоны».

Комментируя подписание, глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что теперь определен совместный курс действий группировок по укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет об объединении экономик формирований и синхронизации «законодательств».

С 1 октября группировки уберут «таможенные» посты в связи с созданием «единой экономической зоны и единого таможенного пространства». 

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