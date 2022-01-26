В «Единой России» предложили снабжать «Л-ДНР» оружием официально

Россия должна оказать помощь группировкам «ДНР» и «ЛНР» в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в эфире телеканала «Россия 24».



Турчак выразил мнение, что к поставкам вооружения «ДНР» и «ЛНР» необходимо прибегнуть «для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».



По его словам, «Единая Россия» с огромной тревогой относится к «накачиванию Украины западным летальным оружием».



Глава МИД России Сергей Лавров не стал прямо комментировать предложение Турчака, когда с соответствующей просьбой к нему обратились журналисты на брифинге в кулуарах Думы. Лавров отметил, что Россия исходит из того, что «Запад должен обеспечить выполнение Киевом Минских соглашений и тогда все вопросы отпадут».

Украина и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в военной и финансовой поддержке «ДНР» и «ЛНР» начиная с 2014 года. Кремль обвинения отвергает.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе неоднократно фиксировала новейшую российскую военную технику, что указывает на причастность РФ к конфликту.