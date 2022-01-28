Россия не будет признавать «Л-ДНР» в случае выполнения Минских соглашений Украиной, заявил Лавров

России не придется признавать самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» в случае выполнения Минских соглашений Украиной. Это следует из ответа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции в Москве.



Он повторил свой тезис, озвученный неделей ранее, о том, что «ДНР» и «ЛНР» не являются «независимыми республиками», потому что их представители фактически отозвали итоги «референдума» 2014 года, подписав Минские соглашения.



«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии заставить Запад заставить Киев выполнять Минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом», — резюмировал Лавров.